Бої у Курській області: Молдова ввела режим тривоги у газовому секторі

Молдова вирішила вжити превентивних заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки країни

Сьогодні, 8 серпня, комісія з надзвичайних ситуацій запровадила в Молдові режим тривоги у газовому секторі. Причиною є ризик перебоїв постачання газу через події в Курській області РФ. Про це повідомляє NewsMaker.

Комісія з надзвичайних ситуацій ознайомилася з поданою міністерством енергетики інформацією про ризик перебоїв постачання газу внаслідок військових дій у районі газовимірювальної станції Суджа. Через неї газ надходить до Молдови. Тому країна вирішила вжити превентивних заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки.

«Члени комісії констатували, що наразі немає жодних збоїв чи серйозних ризиків збоїв. Введення режиму тривоги дасть відповідальним установам необхідні важелі для ретельного моніторингу та оперативного втручання, якщо виникне така потреба», – заявила комісія.

Нагадаємо, ціни на газ у Європі різко зросли до найвищого рівня цього року після появи повідомлень про те, що українські війська нібито захопили ключовий пункт транзиту газу в Суджі.

Як повідомлялося, станція Суджа є важливою частиною газотранспортної системи, через яку російський газ постачається до Європи через Україну. Хоча Європа прагне зменшити свою залежність від російського газу, потенційне скорочення постачання може призвести до зростання цін для споживачів та промисловості.

До слова, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.