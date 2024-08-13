РФ перекидає війська з Калінінграда на Курщину – міністр оборони Литви

Литовський міністр висловив повагу українським «діям на півночі»

Росія передислоковує на Курщину свої війська з Калінінградської області біля Балтійського моря. Про це у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

«Дозвольте мені висловити повагу вашим діям, вашим маневрам на півночі», – сказав Кащюнас.

Міністр зазначив, що не чує, щоб Україна в Курській області Росії перетинала які-небудь червоні лінії. Він вважає це хорошим знаком, а наступним гарним знаком був би в цьому контексті дозвіл на використання Україною засобів дальнього ураження на території РФ.

«Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас боряться, тому що через їхню боротьбу їм (Росії – ред.) треба відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це «демілітарізацією» Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням», – сказав Лаурінас Кащюнас.

Він додав, що операція ЗСУ в Курській області підтримала моральний дух не лише України, а й литовського суспільства, і литовці хочуть ще більше підтримувати українців.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі виданню Politico заявив, що на тлі української операції на Курщині Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України.

Нагадаємо, 6 серпня міністерство оборони Росії заявило про прорив українськими військами кордону і початок боїв у Курській області. Лише через добу російський диктатор Володимир Путін відреагував на події на Курщині.

До відома, за сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським.

«Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

До слова, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.