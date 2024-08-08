Депутат Держдуми пригрозив «стратегічною відповіддю», яка буде «дуже болючою і у військовому, і в політичному напрямках»

Члени російської Держдуми заявляють, що ЗСУ на територію Курської області вторгалися не самостійно. Їм, нібито, допомагали у цьому спецслужби Великої Британії. Про це заявив член комітету Держдуми з безпеки Адальбі Шхагошев, повідомляє The Moscow Times.

«У всіх подібних вилазках брала участь Британія. Була чутна англійська мова», – сказав депутат.

Адальбі Люлевич Шхашгоєв, який перебуває під санкціями США і всіх країн ЄС, повідомив журналістам росЗМІ, що «яструби в багатьох країнах» не хочуть миру й активно намагаються «розпалити полум'я протистояння». При цьому він не повідомив, звідки у нього інформація про британських спецагентів і звідки дані про «англійську мову». Депутат пригрозив «стратегічною відповіддю», яка буде «дуже болючою і у військовому, і в політичному напрямках».

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о 8 ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено». Відповідна заява пролунала під час наради «щодо ситуації в Курській області».

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.