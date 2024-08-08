Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бої у Курську: Росія звинуватила Британію у допомозі Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Бої у Курську: Росія звинуватила Британію у допомозі Україні
ЗСУ стрімко просуваються в Курській області
фото: з відкритих джерел

Депутат Держдуми пригрозив «стратегічною відповіддю», яка буде «дуже болючою і у військовому, і в політичному напрямках»

Члени російської Держдуми заявляють, що ЗСУ на територію Курської області вторгалися не самостійно. Їм, нібито, допомагали у цьому спецслужби Великої Британії. Про це заявив член комітету Держдуми з безпеки Адальбі Шхагошев, повідомляє The Moscow Times.

«У всіх подібних вилазках брала участь Британія. Була чутна англійська мова», – сказав депутат.

Адальбі Люлевич Шхашгоєв, який перебуває під санкціями США і всіх країн ЄС, повідомив журналістам росЗМІ, що «яструби в багатьох країнах» не хочуть миру й активно намагаються «розпалити полум'я протистояння». При цьому він не повідомив, звідки у нього інформація про британських спецагентів і звідки дані про «англійську мову». Депутат пригрозив «стратегічною відповіддю», яка буде «дуже болючою і у військовому, і в політичному напрямках».

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о 8 ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено». Відповідна заява пролунала під час наради «щодо ситуації в Курській області».

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Державна Дума

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погроми відбуваються у найбільших промислових центрах Британії
Протести у Британії: до чого тут Росія?
5 серпня, 10:33
Залужний подякував усьому американському народові за непохитну підтримку України
Залужний зустрівся з послом США у Великій Британії (фото)
1 серпня, 09:42
Навколо інсталяції розташоване спортивне обладнання, яке символізує дисципліни загиблих спортсменів, наочно нагадуючи про руйнівні наслідки війни
У Лондоні з'явилась інсталяція, присвячена вбитим Росією українським спортсменам
25 липня, 16:21
Президент Зеленський та прем’єр Британії Кір Стармер на Даунінг-стріт
Британія пообіцяла подвоїти допомогу Україні
19 липня, 14:46
Президент України зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів Британії
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
19 липня, 03:21
Зеленський братиме участь у саміті Європейської політичної спільноти
Зеленський прибув у Британію та назвав мету візиту
18 липня, 12:17
Айман Швейда, якого ліквідували, брав участь у нападі 7 жовтня
Атака на Харків, ліквідація ватажка ХАМАСу: головне за ніч
13 липня, 06:03
Українці помітили: генералові неабияк личить не лише піксель, а й класичний костюм
Посол Залужний у новому образі вразив українців
12 липня, 10:16
Країни коаліції дронів закликали інші країни долучитися до її фінансування
Країни коаліції дронів створили фонд на €45 млн для України
11 липня, 11:42

Політика

Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News 
Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News 
Бої у Курську: Росія звинуватила Британію у допомозі Україні
Бої у Курську: Росія звинуватила Британію у допомозі Україні
Ціни на газ у Європі злетіли через новини з Курської області
Ціни на газ у Європі злетіли через новини з Курської області
Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW
Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW
США не знали про операцію у Курській області заздалегідь – речниця Білого дому
США не знали про операцію у Курській області заздалегідь – речниця Білого дому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
60K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
27K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
23K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
20K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів

Новини

Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua