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У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
фото з відкритих джерел

Маріуполь розташований на ключовому логістичному маршруті РФ

Російська влада не на жарт стурбована вибухами у Маріуполі, адже вважала місто недосяжним для українських ударів. Маріуполь розташований не менше ніж за 80 км від лінії фронту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 21 лютого проросійські офіційні особи повідомили як мінімум про 14 вибухів навколо окупованого Росією Маріуполя. Місця інцидентів включають схованку з боєприпасами в аеропорту, два склади пального та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу.

«Росія, ймовірно, буде занепокоєна тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як досяжність звичайних ударних можливостей України, що знаходиться за межами України», – наголошується в повідомленні.

Хоча Маріуполь був сильно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, тому що це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює і яке знаходиться на ключовому логістичному маршруті, зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, вранці в окупованому Маріупольському районі знову прогриміли вибухи.

Також 24 лютого в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціях ворога.

Довідома, розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

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Теги: 24 лютого британська розвідка влада місто завод Міноборони росія Маріуполь розвідка

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