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Чи причетна Україна до вибухів у Росії? Данілов прокоментував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи причетна Україна до вибухів у Росії? Данілов прокоментував
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото: Офіс президента

Олексій Данілов: «Це не наша територія, ми не бачимо, хто у них там бешкетує»

Україні не відомо, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії, адже це не її територія. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Послухайте, іде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати: якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються», – запевнив він.

За словами Данілова, не дарма в Москві та Санкт-Петербурзі на дахах стоять системи протиповітряної оборони, однак вони Росії точно не допоможуть.

Нагадаємо, що Банкова відреагувала на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ.

Раніше повідомлялося, що в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснефти». Місцеві пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.

До слова, в Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат

Крім того, 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили «неопізнаний літаючий об'єкт».

Зауважимо, у Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото).

Читайте також: «Бавовна» у Краснодарському краї: момент вибуху на нафтобазі (відео) 
Теги: Олексій Данілов вибух росія

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