Орбан розповів, хто стояв за затриманням українських інкасаторів

Колишній прем’єр Угорщини заявив, що силовики діяли без наказу уряду, але за потреби він був готовий його віддати

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорські правоохоронці самостійно ухвалювали рішення під час затримання українських інкасаторів у березні. За його словами, уряд не давав силовикам відповідних вказівок. Водночас Орбан назвав справу «найбільшим корупційним скандалом у Європі» та похвалив учасників операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву експрем'єра Угорщини.

«Органи влади працювали зразково й успішно. Діючи в межах власних повноважень, вони чудово виконували свою роботу навіть без урядових вказівок. Якби це було необхідно, я б віддав відповідні розпорядження», – заявив Орбан.

Він також зазначив, що правоохоронці та фахівці, залучені до справи, заслуговують на визнання й винагороду. Політик розкритикував нинішню угорську владу за переслідування співробітників, які, на його думку, виконували свій обов’язок.

Заява Орбана пролунала після того, як міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сенді закликав колишнього прем’єра пояснити, чи саме він наказав зупинити український інкасаторський конвой.

Водночас журналісти угорського видання Telex раніше повідомляли, що рішення про затримання українських інкасаторів та час проведення операції визначали на найвищому рівні влади. За даними видання, кілька джерел, знайомих з обставинами справи, вказували на особисту роль Орбана.

5 березня угорські силовики затримали сімох громадян України, які перевозили гроші та золото з Австрії до України для «Ощадбанку». Вартість вантажу становила близько 73,6 млн євро.

У червні угорська податкова та митна адміністрація призупинила розслідування щодо можливого відмивання грошей, а в серпні закрила його через відсутність ознак злочину. Наразі справа щодо дій угорських посадовців і силовиків залишається предметом розслідування.

Варто нагадати, що колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може стати фігурантом кримінальної справи через затримання співробітників українського Ощадбанку та вилучення готівки й золота навесні 2026 року.