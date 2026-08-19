Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів

Слідство встановило походження десятків мільйонів доларів та євро і дев'яти кілограмів золота, через які затримали українців

Національна податкова служба Угорщини припинила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали за підозрою у відмиванні грошей. Слідство не виявило складу злочину та встановило законне походження вилучених коштів і золота. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на адвоката інкасаторів Лоранта Горвата.

Рішення ухвалив Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV).

«У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!», – написав Горват.

За словами адвоката, у рішенні про припинення розслідування NAV пояснила, що слідчим вдалося встановити походження готівки, золота та банкнот, які раніше вважалися такими, що мають невідоме походження.

З'ясувалося, що кошти та дорогоцінні метали походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та українським державним Ощадбанком.

Походження банкнот і дорогоцінних металів, а також сплату їхньої вартості Ощадбанком документально підтвердив Raiffeisen Bank International AG.

У рішенні про припинення розслідування також зазначалося, що отримана під час кримінального провадження інформація та зібрані докази підтвердили: вилучене майно не було результатом злочину.

Слідство встановило його походження, а підозр у вчиненні будь-якого іншого злочину, крім відмивання грошей, у межах справи не висували.

Нагадаємо, у березні угорські силовики затримали на території країни два броньовані фургони. Вони перевозили $40 млн, €35 млн та дев'ять кілограмів золота.

Вантаж перевозили офіційно та з відповідними накладними. Замовником операції був український державний Ощадбанк, а відправником – Raiffeisen у Відні.

Попри це, угорська влада припустила, що перевезення коштів могло бути незаконним, через що виникла підозра у відмиванні грошей. Деякі представники партії «Фідес» також стверджували, що гроші нібито могли призначатися для фінансування передвиборчої кампанії нині керівної партії «Тиса».

6 травня угорська сторона повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які залишалися в Угорщині після затримання інкасаторів.