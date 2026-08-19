Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
Ощадбанку повернуто незаконно затримані у березні кошти
фото: Андрій Пишний

Слідство встановило походження десятків мільйонів доларів та євро і дев'яти кілограмів золота, через які затримали українців

Національна податкова служба Угорщини припинила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали за підозрою у відмиванні грошей. Слідство не виявило складу злочину та встановило законне походження вилучених коштів і золота. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на адвоката інкасаторів Лоранта Горвата.

Рішення ухвалив Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV).

«У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!», – написав Горват.

За словами адвоката, у рішенні про припинення розслідування NAV пояснила, що слідчим вдалося встановити походження готівки, золота та банкнот, які раніше вважалися такими, що мають невідоме походження.

З'ясувалося, що кошти та дорогоцінні метали походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та українським державним Ощадбанком.

Походження банкнот і дорогоцінних металів, а також сплату їхньої вартості Ощадбанком документально підтвердив Raiffeisen Bank International AG.

У рішенні про припинення розслідування також зазначалося, що отримана під час кримінального провадження інформація та зібрані докази підтвердили: вилучене майно не було результатом злочину.

Слідство встановило його походження, а підозр у вчиненні будь-якого іншого злочину, крім відмивання грошей, у межах справи не висували.

Нагадаємо, у березні угорські силовики затримали на території країни два броньовані фургони. Вони перевозили $40 млн, €35 млн та дев'ять кілограмів золота.

Вантаж перевозили офіційно та з відповідними накладними. Замовником операції був український державний Ощадбанк, а відправником – Raiffeisen у Відні.

Попри це, угорська влада припустила, що перевезення коштів могло бути незаконним, через що виникла підозра у відмиванні грошей. Деякі представники партії «Фідес» також стверджували, що гроші нібито могли призначатися для фінансування передвиборчої кампанії нині керівної партії «Тиса».

6 травня угорська сторона повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які залишалися в Угорщині після затримання інкасаторів.

Читайте також:

Теги: Ощадбанк Угорщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опадів по більшій частині країни не прогнозується
В Україні до 31°, на заході дощі та грози: погода на 17 серпня 2026 року
17 серпня, 06:00
За словами американця, найбільше його вражає не природа чи архітектура, а самі українці
Режисер, який знімав зірок Голівуду, оселився на Прикарпатті
1 серпня, 21:15
Найважливіший результат зустрічі Зеленського і Трампа
Найважливіший результат зустрічі Зеленського і Трампа
30 липня, 11:00
Любов Галан та Сергій Боєв
Хмара представив нових заступників: хто увійшов до керівництва Міноборони
29 липня, 21:09
Зеленський змінив настрій у Вашингтоні після зустрічей із Трампом і сенаторами
Після візиту Зеленського до Вашингтона стався несподіваний поворот: аналіз Politico
29 липня, 08:56
Т.в.о. Міноборони Євгеній Хмара звернувся до Німеччини із терміновим проханням
Хмара назвав зброю, яка критично потрібна Україні
28 липня, 11:02
Трамп спершу зустрінеться із Зеленським, а потім із Нетаньяху
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у США
28 липня, 06:50
Репетиція параду перед святкуванням Дня Військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі 25 липня 2024 року
Російський диктатор скасував головний військово-морський парад
26 липня, 15:16
Наслідки удару українського безпілотника по НПЗ «Слов’янський» у Слов'янську-на-Кубані, Краснодарський край РФ, 28 червня 2026 року
«Росія потрапила в пастку»: що Україна знищує у тилах агресора
20 липня, 16:10

Соціум

Обмін військовополоненими. Лубінець провів переговори з російською омбусменкою
Обмін військовополоненими. Лубінець провів переговори з російською омбусменкою
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців
Швейцарія слідом за ЄС змінила правила захисту для українців
Паливна криза знову дісталася Москви. АЗС обмежили продаж бензину
Паливна криза знову дісталася Москви. АЗС обмежили продаж бензину
Wildberries згорів на 500 млрд. Путін каже: нічого критичного
Wildberries згорів на 500 млрд. Путін каже: нічого критичного
Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно
Слідом за Молдовою фермери Румунії поскаржилися на українське зерно

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
79K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
69K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua