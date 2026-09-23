ЄС висунув Україні умови для отримання додаткових коштів – Bloomberg

Київ попросив партнерів допомогти закрити бюджетну діру приблизно у €26 млрд, однак у Брюсселі очікують від України нових реформ

Європейський Союз хоче побачити прогрес України у проведенні низки реформ перед виділенням додаткової бюджетної підтримки. Йдеться, зокрема, про нове законодавство для боротьби з тіньовою економікою та збільшення податкових надходжень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, представники ЄС повідомили українській стороні, що подальше фінансування залежатиме від просування реформ у Верховній Раді. Від Києва очікують ухвалення законодавства, спрямованого на боротьбу з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та подальше наближення українських норм до законодавства Євросоюзу.

Як розповіло джерело Bloomberg, ознайомлене з перебігом переговорів, 22 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулася напружена зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Українська сторона висловила занепокоєння через ризик посилення російських атак узимку на тлі обмежених можливостей протиповітряної оборони. Крім того, представники України були незадоволені рішенням ЄС погодитися на зняття санкцій із двох російських олігархів у межах домовленості щодо продовження санкцій.

Після зустрічі фон дер Ляєн повідомила про підготовку додаткової оборонної та бюджетної підтримки України. Водночас вона безпосередньо пов'язала подальше фінансування з реформами.

«Наближається додаткова оборонна підтримка. І в міру просування реформ у Верховій Раді – також і додаткова бюджетна підтримка. У цьому календарному році у нас ще є 37 млрд євро», – написала голова Єврокомісії.

За даними Bloomberg, Україна попросила союзників допомогти покрити непередбачену бюджетну діру приблизно у €26 млрд. Київ також закликав Євросоюз пришвидшити виділення позики на €90 млрд, яка має допомогти забезпечити фінансові потреби країни до кінця наступного року.

Водночас у ЄС виникли заперечення щодо частини представлених Україною розрахунків. Європейська сторона запропонувала залучити до додаткового фінансування інших партнерів Києва, зокрема Канаду, Норвегію та Японію.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. За словами глави держави, МВФ допоможе Україні знайти частину коштів, необхідних для фінансової стійкості країни у 2027 році.