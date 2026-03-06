Головна Країна Кримінал
Викрадення інкасаторів та 75 млн валют в Угорщині: подробиці від «Ощадбанку»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Викрадення інкасаторів та 75 млн валют в Угорщині: подробиці від «Ощадбанку»
«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення інкасаторських автомобілів разом із цінностями до України
Місцеперебування співробітників банку наразі невідоме

«Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною. Про це повідомила пресслужба банку, пише «Главком».

Як повідомили в пресслужбі, два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

За даними GPS-сигналу, інкасаторські автомобілі наразі перебувають у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини. Інформацію про місце розташування машин підтвердили представники посольства України.

Водночас місцеперебування співробітників банку наразі невідоме.

«Перевезення коштів і цінностей здійснювалось «Ощадбанком» в межах та на виконання міжнародної угоди з «Райффазен Банк», Австрія. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур», – йдеться у повідомленні.

За даними банку, у транспорті перебували 40 млн доларів, 35 млн євро та близько 9 кг золота.

«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення інкасаторських автомобілів разом із цінностями до України.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

Варто зазначити, що 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, Орбан звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. Угорський лідер назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.

