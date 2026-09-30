Президент Федерації футболу Угорщини прокоментував чутки про пошук нового тренера

ЗМІ на цю посаду сватали Сергія Реброва

Президент Федерації футболу Угорищини Герге Сабо прокоментував чутки щодо майбутнього головного тренера національної команди Марко Россі. Про це повідомляє «Главком».

Раніше ряд угорських ЗМІ повідомляв про те, що команду може очолити український фахівець СЕргій Ребров, який раніше працював з «Ференцарошем» в період з 2018 по 2021 рік.

«Це визнання, коли імениті фахівці виявляють інтерес до того, щоб очолити збірну Угорщини, однак Федерація футболу Угорщини ні з ким не веде переговорів щодо посади головного тренера», – сказав Сабо.

У Лізі націй збірна Угорщини стартувала не надто вдало: домашня поразка від України (0:1) та нічия з Північною Ірландією (0:0). Наразі Угорщина з одним очком йде остнньою у групі.

Марко Россі очолив збірну Угорщини у 2018 році, разом з нею він виходив на Євро-2021 та Євро-2024, де в обох випадках не виходив з групи.

До слова, збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі.