Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Президент Федерації футболу Угорщини прокоментував чутки про пошук нового тренера

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Президент Федерації футболу Угорщини прокоментував чутки про пошук нового тренера
До збірної Угорщини фахівець працював з ДАКом
фото: Instagram Марко Россі

ЗМІ на цю посаду сватали Сергія Реброва

Президент Федерації футболу Угорищини Герге Сабо прокоментував чутки щодо майбутнього головного тренера національної команди Марко Россі. Про це повідомляє «Главком».

Раніше ряд угорських ЗМІ повідомляв про те, що команду може очолити український фахівець СЕргій Ребров, який раніше працював з «Ференцарошем» в період з 2018 по 2021 рік.

«Це визнання, коли імениті фахівці виявляють інтерес до того, щоб очолити збірну Угорщини, однак Федерація футболу Угорщини ні з ким не веде переговорів щодо посади головного тренера», – сказав Сабо.

У Лізі націй збірна Угорщини стартувала не надто вдало: домашня поразка від України (0:1) та нічия з Північною Ірландією (0:0). Наразі Угорщина з одним очком йде остнньою у групі.

Марко Россі очолив збірну Угорщини у 2018 році, разом з нею він виходив на Євро-2021 та Євро-2024, де в обох випадках не виходив з групи.

До слова, збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі.

Теги: Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очолював угорський уряд на момент затримання українських інкасаторів «Ощадбанку»
Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині
28 вересня, 15:09
Банер «Save Oleshky» на трибунах під час матчу
Матч Угорщина – Україна: вболівальники закликали врятувати Олешки
26 вересня, 01:27
Україна проводить перший матч у новому сезоні Ліги націй проти непростої команди Угорщини
Матч Угорщина – Україна розпочався! Перші кадри зустрічі Ліги націй
25 вересня, 22:09
Петер Мадяр спілкувався з відвідувачами Свята врожаю у Сексарді
Невідомий облив прем'єра Угорщини вином під час Свята врожаю (відео)
20 вересня, 13:40
Стефанчук готовий зустрітися із угорськими посадовцями на Закарпатті
Петер Мадяр проігнорував Карпатський форум. Стефанчук пояснив, що відбувається між Україною та Угорщиною
19 вересня, 17:52
Сергій Корецький виступив на саміті C8
На Карпатському форумі Україна домовились із партнерами про 50 проєктів на €1 млрд
19 вересня, 17:33
Будапешт заявляв, що рішення Ради ЄС ухвалили без належного врахування позиції Угорщини
Суд ЄС відхилив позов Угорщини проти використання активів РФ
9 вересня, 12:13
В угорському уряді заявили, що рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету країни
Росія пригрозила Угорщині «жорсткою і болючою» відповіддю
8 вересня, 15:01
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр назвав проблему, яка заважає Україні на шляху до ЄС
Угорщина виступила проти прискореного вступу України до ЄС
3 вересня, 21:36

Футбол

КДК УАФ дискваліффікував півзахисника «Полтави» на шість місяців за грубий фол (відео)
КДК УАФ дискваліффікував півзахисника «Полтави» на шість місяців за грубий фол (відео)
Президент Федерації футболу Угорщини прокоментував чутки про пошук нового тренера
Президент Федерації футболу Угорщини прокоментував чутки про пошук нового тренера
Спортдиректор загребського «Динамо» заявив, що клуб готовий зіграти з командою з Росії
Спортдиректор загребського «Динамо» заявив, що клуб готовий зіграти з командою з Росії
Збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі
Збірна України U19 вдев'ятьох здолала Шотландію у товариському матчі
Російські спецслужби готували вбивство Гаррі Каспарова
Російські спецслужби готували вбивство Гаррі Каспарова
Шестиразовий чемпіон Франції з футболу був проданий за 1 євро
Шестиразовий чемпіон Франції з футболу був проданий за 1 євро

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
84K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
34K
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua