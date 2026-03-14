Орбан скликає Марш миру проти «шантажу» України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський продовжує тримати закритим нафтопровід, хоча знає, що це життєво важливо для Угорщини та Словаччини, заявив Орбан
Угорщина не буде «українською колонією», Зеленський «не буде тут командувати», заявив політик

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито вже 19-й день продовжує шантажувати Угорщину, не поновлюючи постачання нафтопроводом «Дружба», але на недільному Марші миру угорці можуть спільно надіслати повідомлення президенту Володимиру Зеленському. Як інформує «Главком», про це політик повідомив у відеозверненні в Facebook у суботу, 14 березня.

«Президент Зеленський продовжує тримати закритим нафтопровід, хоча знає, що це життєво важливо для Угорщини та Словаччини. Наші експерти вже кілька днів перебувають у Києві, але їх досі не допускають до нафтопроводу», – сказав політик.

При цьому угорський прем'єр нагадав, що світ явно не в змозі подолати нафтову кризу, викликану конфліктом на Близькому Сході, і вирішити це могла б тільки дешева російська нафта, але Брюссель продовжує від цього відмовлятися.

«Завтра – Марш миру. Я прошу всіх піти з нами. Давайте виступимо проти шантажу України. Угорщина не буде українською колонією, Зеленський не буде тут командувати», – заявив Орбан.

Як відомо, напередодні експрезидент України Віктор Ющенко звернувся листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й опублікував їхнє спільне фото від 1999 року. Він написав, що пам’ятає Орбана іншим – «лідером, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту».

Також він закликав його «зупинитись і згадати, ким ти був»: «Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди».

Однак Орбан зухвало відповів на лист Ющенка. Він закликав його зупинитися і згадати, ким той був. Орбан сказав, що «ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови».

