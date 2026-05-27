Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єрка Литви відмовилася йти у відставку через масовий витік даних з реєстрів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єрка Литви відмовилася йти у відставку через масовий витік даних з реєстрів
Очільниця уряду Литви Інга Ругінене
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зловмисники скопіювали понад 600 тис. конфіденційних записів

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не планує залишати свою посаду на тлі гучного скандалу, пов’язаного з масштабним витоком інформації з Центру реєстрів країни. Про це очільниця литовського уряду заявила в коментарі виданню Delfi, інформує «Главком».

Очільниця уряду Литви Ругінене наголосила, що зараз критично важливо не залишати посади, а зосередитися на ліквідації наслідків інциденту. За її словами, відставка на цей момент стала б «найкращим подарунком ворогам».

«Ми не ухиляємося від відповідальності. Але сьогодні дуже важливо наголосити, що уряд не повинен тікати від проблем, а має їх вирішувати. Будь-яка відставка чи подібне рішення стали б найкращим подарунком нашим ворогам», – зазначила прем’єрка Литви.

Зауважимо, ця заява стала відповіддю на заклики парламентської опозиції, яка звинуватила уряд та профільних міністрів у відсутності політичної відповідальності.

Раніше в Литві розгорівся потужний політичний скандал через збій та несанкціонований доступ до баз даних державного Центру реєстрів. Опозиційні партії парламенту виступили з вимогою негайної відставки ключових чиновників, включно з головою кабінету міністрів, звинувачуючи їх у халатності та неспроможності захистити критичну інфраструктуру.

Повідомляється, що розслідуванням масового витоку вже зайнялося Литовське бюро кримінальної поліції. Слідчі працюють спільно з Міністерством внутрішніх справ, Мін'юстом, Міністерством економіки та інновацій, а також Департаментом державної безпеки.

За даними правоохоронців, кіберзлочинці підключалися до баз даних не лише з-за кордону. Вони змогли використати внутрішні цифрові системи інших литовських установ.

Нагадаємо, у Литві зафіксували масштабну кібератаку та несанкціоноване підключення до державних реєстрів, внаслідок чого зловмисники скопіювали понад 600 тис. конфіденційних записів. У крадіжці інформації підозрюють спецслужби Російської Федерації. 

«Главком» писав, що у Москві пригрозили зверненням до суду ООН через нібито «заборону» російської мови та «русофобію» у Латвії, Литві й Естонії. У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що влада Латвії, Литви та Естонії нібито «забороняє» використання російської мови, «переписує історію» та проводить «каральну політику репресій і залякувань».

До слова, глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив: уже за чотири-п'ять місяців Володимир Путін може втратити можливість вести переговори з позиції сили через економічний тиск, великі втрати російської армії та внутрішню нестабільність у РФ.

Читайте також:

Теги: Литва уряд відставка скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після конфлікту з Козловським Кондратюк не виключає появи його пісень у «Караоке на Майдані»
Кондратюк поставив крапку в конфлікті з Козловським: Правда була на моєму боці
Сьогодні, 11:48
УЄФА закликала ФІФА анулювати тренерську ліцензію Влаховського
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
19 травня, 20:57
Українське дипломатичне відомство підтримало позицію латвійських колег
МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії
19 травня, 14:09
Криза загострилася після місцевих виборів 1 травня, на яких партія втратила понад тисячу мандатів
Telegraph: Стармер розглядає передачу прем'єрського крісла меру Манчестера
16 травня, 03:50
Попри погрози російської сторони, посольство Литви в Україні не припиняє свою діяльність
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан залишив будівлю парламенту після того, як 281 депутат проголосував за недовіру його Кабмін
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
5 травня, 16:37
Лілія Сандулеса наголосила, що почувається абсолютно щасливою у нових стосунках
Лілія Сандулеса прокоментувала гучний скандал з Іво Бобулом та розповіла про новий шлюб
4 травня, 14:29
Змагання зібрали 124 учасників із 19 країн; ініціаторами проведення олімпіади виступили Україна та Литва
Українські школярі виграли першу Європейську математичну олімпіаду
1 травня, 13:33
Камалія підтримала експродюсерку Олі Полякової
Експродюсерка Олі Полякової зізналася, хто з зірок підтримав її на тлі скандалу
29 квiтня, 15:18

Політика

Фіцо виконав обіцянку, яку дав Путіну після параду в Москві
Фіцо виконав обіцянку, яку дав Путіну після параду в Москві
Британська розвідка вперше підтвердила масштаби втрат Росії у війні
Британська розвідка вперше підтвердила масштаби втрат Росії у війні
Прем'єрка Литви відмовилася йти у відставку через масовий витік даних з реєстрів
Прем'єрка Литви відмовилася йти у відставку через масовий витік даних з реєстрів
Путін прилетів у Казахстан з триденним візитом (відео)
Путін прилетів у Казахстан з триденним візитом (відео)
Держдума закликала бомбити не лише Київ, а також аеропорти та залізничні мости
Держдума закликала бомбити не лише Київ, а також аеропорти та залізничні мости
Британія і Польща готують новий оборонний союз проти РФ
Британія і Польща готують новий оборонний союз проти РФ

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua