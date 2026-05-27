Канада вирішила придбати шведські розвідувальні літаки, уникаючи американських постачальників

Аліна Самойленко
Літак Saab GlobalEye у 2019 році. Літак є сильно модифікованою версією бізнес-реактивного літака Global 6500 виробництва Bombardier
фото: Reuters
У 2025 році прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що Канада занадто залежна від Сполучених Штатів у питаннях оборони, і збільшив військові витрати до рівня, якого не було за десятиліття

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про рішення придбати для Королівських військово-повітряних сил флот шведських літаків розвідки. Цей крок став продовженням його попередніх заяв щодо наміру зменшити обсяги військових витрат, які країна спрямовує до США. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Минулого року Марк Карні вказав на надмірну оборонну залежність Оттави від Вашингтона та ініціював рекордне за останні десятиліття збільшення військового бюджету. Це дозволило Канаді нарешті подолати багаторічне відставання та досягти встановленого НАТО мінімального рівня оборонних витрат у два відсотки від ВВП. Очільник уряду неодноразово наголошував, що частка фінансування, яка раніше йшла американським виробникам зброї, суттєво скоротиться. Зокрема, під час виступу перед прихильниками Ліберальної партії у Монреалі він зазначив, що період, коли канадські військові віддавали США 70 центів з кожного витраченого долара, уже позаду.

Для оновлення авіапарку Оттава обрала модель Saab GlobalEye, відхиливши пропозиції двох американських розвідувальних літаків, один з яких розробила компанія Boeing. Водночас у Канаді тривають дискусії щодо доцільності подальшої закупівлі до 88 американських винищувачів F35 (першу партію з 16 одиниць країна вже придбала) чи переходу на шведські Gripen від тієї ж компанії Saab. Шведська сторона обіцяє розгорнути складання своїх винищувачів безпосередньо в Канаді з перспективою експорту в інші держави. Міністр промисловості Мелані Жолі також висловилася за розширення внутрішнього виробництва, проте прем'єр-міністр запевнив, що купівля GlobalEye та потенційний контракт щодо винищувачів не пов'язані між собою.

Виступаючи на профільній виставці в Оттаві, Марк Карні повідомив, що реалізація проєкту GlobalEye забезпечить роботою близько 3000 канадських фахівців, а третину флоту виготовлять усередині країни. Сам літак є глибоко модернізованою версією бізнес-джета Global 6500 від канадської корпорації Bombardier, що базується у Квебеці. За словами прем'єра, це демонструє ефективність канадської оборонно-промислової стратегії, яка розвиває національну економіку та зміцнює її світові позиції.

Точна кількість літаків та загальна сума контракту наразі офіційно не розголошуються, хоча у грудневих документах Міністерства національної оборони на цей проєкт закладали понад п'ять млрд канадських доларів (близько 3,6 млрд доларів США).

Попри те, що голова уряду Канади пообіцяв до 2035 року довести рівень оборонних витрат до 3,5 відсотків від ВВП країни, американська адміністрація Дональда Трампа висловлює незадоволення. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі повідомив, що Сполучені Штати заморозили роботу Постійної спільної ради з питань оборони, яка діяла з 1940 року, через відсутність вагомого прогресу Оттави у виконанні зобов'язань. Зі свого боку Марк Карні закликав не перебільшувати значення цього кроку, зауваживши, що рада не збиралася ще з 2024 року, а взаємодія між державами у військовій сфері залишається дуже тісною за багатьма іншими напрямками.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні став першим главою неєвропейського уряду, запрошеним на саміт Європейського політичного співтовариства в Єревані. Цей візит закріпив прагнення Оттави поглибити зв'язки з Європою, щоб зменшити залежність від США в умовах непередбачуваної політики Дональда Трампа. Європейські лідери привітали Карні як представника країни-однодумця, що фактично робить Канаду «почесним членом» європейської спільноти. 

Виступаючи на саміті, канадський прем'єр зауважив, що сучасний світовий порядок потребує відновлення, і це має відбутися за участю держав, які готові брати на себе більше відповідальності за стабільність. 

