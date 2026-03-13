Ющенко звернувся з відкритим листом до Орбана

Третій президент України закликав прем’єра Угорщини згадати боротьбу за свободу та підтримати Україну

Третій президент України Віктор Ющенко опублікував відкритий лист до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якому закликав його переглянути позицію щодо війни Росії проти України та підтримати європейські цінності. Про це повідомляє «Главком»

скріншот Facebook

У зверненні Ющенко нагадав про спільні політичні події минулого, коли лідери країн Центральної та Східної Європи разом виступали за свободу та демократичний розвиток регіону.

«Вікторе, подивись на це фото. ​Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим.», – написав він.

фото: Віктор Ющенко/Facebook

Ющенко зазначив, що пам’ятає Орбана як політика, який усвідомлював ціну свободи та боротьби з імперським тиском. «Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту», – наголосив третій президент України.

У листі Ющенко поставив під сумнів нинішню політичну позицію угорського прем’єра, зокрема його ставлення до російської агресії проти України. «Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?» – написав він.

Ющенко підкреслив, що Україна сьогодні захищає не лише власну територію, а й безпеку всієї Європи. Окремо третій президент України звернув увагу на історичний досвід Угорщини та боротьбу угорського народу за свободу.

«Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну – ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта», – написав Ющенко.

Наприкінці звернення він закликав Орбана переглянути свою позицію та повернутися до підтримки європейських демократичних принципів. «Вікторе, зупинись і згадай, ким ти був. Історія – суворий суддя. Вона не вибачає тих, хто мовчав або допомагав злу в часи великих випробувань», – наголосив третій президент України.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів інструктаж для угорської делегації, яка прибула до української столиці. На тлі гострої кризи у відносинах між країнами, очільник угорського уряду закликав своїх дипломатів дотримуватися етикету, проте не забувати про стратегічні інтереси Будапешта.