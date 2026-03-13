Ющенко звернувся з відкритим листом до Орбана
Третій президент України закликав прем’єра Угорщини згадати боротьбу за свободу та підтримати Україну
Третій президент України Віктор Ющенко опублікував відкритий лист до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якому закликав його переглянути позицію щодо війни Росії проти України та підтримати європейські цінності. Про це повідомляє «Главком»
У зверненні Ющенко нагадав про спільні політичні події минулого, коли лідери країн Центральної та Східної Європи разом виступали за свободу та демократичний розвиток регіону.
«Вікторе, подивись на це фото. Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим.», – написав він.
Ющенко зазначив, що пам’ятає Орбана як політика, який усвідомлював ціну свободи та боротьби з імперським тиском. «Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту», – наголосив третій президент України.
У листі Ющенко поставив під сумнів нинішню політичну позицію угорського прем’єра, зокрема його ставлення до російської агресії проти України. «Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?» – написав він.
Ющенко підкреслив, що Україна сьогодні захищає не лише власну територію, а й безпеку всієї Європи. Окремо третій президент України звернув увагу на історичний досвід Угорщини та боротьбу угорського народу за свободу.
«Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну – ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта», – написав Ющенко.
Наприкінці звернення він закликав Орбана переглянути свою позицію та повернутися до підтримки європейських демократичних принципів. «Вікторе, зупинись і згадай, ким ти був. Історія – суворий суддя. Вона не вибачає тих, хто мовчав або допомагав злу в часи великих випробувань», – наголосив третій президент України.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів інструктаж для угорської делегації, яка прибула до української столиці. На тлі гострої кризи у відносинах між країнами, очільник угорського уряду закликав своїх дипломатів дотримуватися етикету, проте не забувати про стратегічні інтереси Будапешта.
