Орбан зухвало відповів на лист Ющенка

Орбан заявив, що що Ющенко «може розраховувати» на нього, якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме йому чи його родині
Угорський прем’єр звинуватив Київ у «шантажі» та відкинув заклики експрезидента України щодо зміни своєї політики

 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на лист експрезидента України Віктора Ющенка, у якому він закликав його зупинитися і згадати, ким той був. Орбан сказав, що «ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови». Як інформує «Главком», свою відповідь угорський прем’єр опублікував у соцмережах.

Він назвав угорський народ «нацією борців за свободу, яка безстрашно боролася за свою свободу […] і продовжує цю традицію і сьогодні». Однак боротьба Україна за свободу, мовляв, «не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови».

Орбан закликав Ющенка попередити чинного президента України Володимира Зеленського «не посягати на свободу угорців», а також «не шантажувати й не погрожувати» ані Угорщині, ані її очільникам.

Також він сказав, що «державний тероризм», за допомогою якого Зеленський буцімто «підірвав німецький газопровід «Північний потік», не спрацює проти Угорщини». І нагадав, що Угорщина приймала українських біженців і відкривала школи з українською мовою навчання. Україна ж відмовляє в цьому угорцям на Закарпатті.

«Ми й досі хочемо залишатися вашими друзями, але не братимемо участі у вашій війні. Тому прошу вас прийняти, що ми не надсилатимемо на вашу війну ні грошей, ні зброї, ні солдатів. Я бажаю, щоб ваша братовбивча війна (так Орбан назвав російсько-українську війну, – ред.) не завершилася фатальним ослабленням української держави й щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби», – написав угорський прем’єр.

Свій лист він завершив словами: «Віддаляючись від вас, але щиро ваш Віктор Орбан». І додав, що Ющенко «може розраховувати» на нього, якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме йому чи його родині.

Напередодні експрезидент України Віктор Ющенко звернувся листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й опублікував їхнє спільне фото від 1999 року. Він написав, що пам’ятає Орбана іншим – «лідером, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту».

Також він закликав його «зупинитись і згадати, ким ти був»: «Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів інструктаж для угорської делегації, яка прибула до української столиці. На тлі гострої кризи у відносинах між країнами, очільник угорського уряду закликав своїх дипломатів дотримуватися етикету, проте не забувати про стратегічні інтереси Будапешта.

