НАТО визначається з форматом допомоги Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
НАТО визначається з форматом допомоги Україні
Серед країн НАТО немає єдності стосовно фінансування України
фото з відкритих джерел
Альянс готується до саміту в Анкарі, де питання підтримки України стане одним із ключових

Всередині Північноатлантичного альянсу тривають складні та делікатні дискусії щодо майбутнього формату фінансової та військової підтримки України, а також справедливого розподілу цього тягаря між союзниками. Про це в ефірі телемарафону заявила очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук, інформує «Главком».

За словами очільниці Місії України при НАТО Альони Гетьманчук, зараз Альянс активно готується до саміту в Анкарі, де українське питання визначено одним із трьох головних пріоритетів. Проте країни досі не дійшли згоди щодо конкретної фінансової формули.

Головним предметом обговорення є ініціатива генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він пропонує закріпити обов'язкове виділення країнами-членами 0,25% від їхнього ВВП на допомогу Україні.

  • Хто «за»: Частина держав, зокрема група із семи країн та деякі інші союзники, повністю підтримали цю фіксовану цифру.
  • Хто «проти»: Низка країн виступає проти жорстких лімітів. Вони вимагають більшої гнучкості та не бажають брати на себе юридично зафіксовані фінансові зобов’язання.

«Зрозуміло, що сім країн підтримали цю ідею, разом з деякими іншими. Але є країни, які хотіли б мати більше гнучкості та не мати зафіксованих зобов'язань щодо підтримки України», – пояснила Альона Гетьманчук.

За словами Альони Гетьманчук, ідея Рютте дала поштовх набагато ширшій дискусії про те, як зробити фінансування України передбачуваним та стабільним у довгостроковій перспективі. Наразі більшу частину видатків забезпечує лише невелика група держав.

«Відбувається складна та делікатна дискусія щодо розподілу фінансового тягаря серед країн НАТО», – зазначила голова Місії України при Альянсі.

Альона Гетьманчук також додала, що під час пошуку компромісу важливо не створити умови, за яких країни, що вже зараз надають колосальну допомогу, будуть штучно обмежені якимись новими встановленими лімітами.

Часу на узгодження позицій сторін залишається вкрай мало – до старту саміту в Анкарі лишилося близько шести тижнів.

«Главком» писав, що на тлі скорочення прямої американської допомоги Україні генсек НАТО наполягає, що Європа має взяти на себе більшу частину відповідальності.

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію, за якою країни НАТО мали б щороку виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП. Ініціативу просував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Рютте розраховував, що відповідне рішення зможуть затвердити на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в НАТО, а її армія та оборонна промисловість стануть серйозним активом для Альянсу. 

Теги: НАТО гуманітарна допомога Україна військова допомога

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

