НАТО визначається з форматом допомоги Україні

Альянс готується до саміту в Анкарі, де питання підтримки України стане одним із ключових

Всередині Північноатлантичного альянсу тривають складні та делікатні дискусії щодо майбутнього формату фінансової та військової підтримки України, а також справедливого розподілу цього тягаря між союзниками. Про це в ефірі телемарафону заявила очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук, інформує «Главком».

За словами очільниці Місії України при НАТО Альони Гетьманчук, зараз Альянс активно готується до саміту в Анкарі, де українське питання визначено одним із трьох головних пріоритетів. Проте країни досі не дійшли згоди щодо конкретної фінансової формули.

Головним предметом обговорення є ініціатива генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він пропонує закріпити обов'язкове виділення країнами-членами 0,25% від їхнього ВВП на допомогу Україні.

Частина держав, зокрема група із семи країн та деякі інші союзники, повністю підтримали цю фіксовану цифру. Хто «проти»: Низка країн виступає проти жорстких лімітів. Вони вимагають більшої гнучкості та не бажають брати на себе юридично зафіксовані фінансові зобов’язання.

«Зрозуміло, що сім країн підтримали цю ідею, разом з деякими іншими. Але є країни, які хотіли б мати більше гнучкості та не мати зафіксованих зобов'язань щодо підтримки України», – пояснила Альона Гетьманчук.

За словами Альони Гетьманчук, ідея Рютте дала поштовх набагато ширшій дискусії про те, як зробити фінансування України передбачуваним та стабільним у довгостроковій перспективі. Наразі більшу частину видатків забезпечує лише невелика група держав.

«Відбувається складна та делікатна дискусія щодо розподілу фінансового тягаря серед країн НАТО», – зазначила голова Місії України при Альянсі.

Альона Гетьманчук також додала, що під час пошуку компромісу важливо не створити умови, за яких країни, що вже зараз надають колосальну допомогу, будуть штучно обмежені якимись новими встановленими лімітами.

Часу на узгодження позицій сторін залишається вкрай мало – до старту саміту в Анкарі лишилося близько шести тижнів.

«Главком» писав, що на тлі скорочення прямої американської допомоги Україні генсек НАТО наполягає, що Європа має взяти на себе більшу частину відповідальності.

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію, за якою країни НАТО мали б щороку виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП. Ініціативу просував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Рютте розраховував, що відповідне рішення зможуть затвердити на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в НАТО, а її армія та оборонна промисловість стануть серйозним активом для Альянсу.