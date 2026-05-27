Білий дім назвав «виготовленою фальшивкою» іранські заяви про меморандум із США

Іранські ЗМІ повідомляли про документ, який закріплює відхід військового контингенту США від кордонів Ірану та припинення морської блокади портів країни

Адміністрація президента США заперечила заяви державних медіа Ірану щодо підготовки спільного меморандуму про взаєморозуміння, охарактеризувавши поширену інформацію як абсолютну неправду. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Білий дім закликав не довіряти повідомленням іранських ресурсів, наголосивши на важливості оперування виключно фактами, а сам «оприлюднений» документ назвали цілковитою вигадкою.

Раніше в іранських державних ЗМІ з'явилися публікації про те, що документ нібито закріплює відхід військового контингенту США від кордонів Ірану та припинення морської блокади портів країни. Попри те, що окремі пункти цих повідомлень перегукувалися з попередніми коментарями представників США, позиція Вашингтона залишається іншою. Американська сторона зазначала, що Дональд Трамп погодиться скасувати обмеження для портів лише за умови, що Тегеран забезпечить безперешкодний рух торговельних суден через Ормузьку протоку.

Представниця Білого дому Олівія Вейлз, коментуючи заяви іранського телебачення, підтвердила успішний перебіг переговорного процесу та нагадала про чіткі межі, встановлені американським лідером. За її словами, Дональд Трамп підпише лише ту угоду, яка відповідатиме інтересам громадян США та повністю унеможливить отримання Іраном ядерного озброєння.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

