Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Прем’єр Словаччини провів реставрацію військового цвинтаря Червоної армії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкрив відреставрований військовий цвинтар, де поховані солдати Червоної армії. Тим самим він виконав обіцянку, яку дав російському диктатору Володимиру Путіну менш ніж три тижні тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Меморіал такого типу є найбільшим в Словаччині – там поховано понад 17 тис. радянських солдатів. Фіцо підкреслив, що оновлення об'єкта фінансувалося спільно з російським посольством.

Премʼєр додав, що під час розмови з Путіним Фіцо пообіцяв і надалі доглядати за десятками інших радянських військових цвинтарів по всій країні на «знак вдячності» за звільнення від нацизму.

Як відомо, 9 травня Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. Словацький прем’єр став єдиним лідером країни Євросоюзу, який прибув до російської столиці на заходи до 9 травня.

Напередодні Фіцо також поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Тоді ж він заявив, що почувається «чорною вівцею» у Європейському Союзі через свою поїздку до Москви.

Під час зустрічі у Кремлі Фіцо назвав «великою честю» свою присутність у Москві на святкуванні Дня перемоги. Російські ЗМІ також цитували його слова про те, що у Європі нібито формується «нова залізна завіса».

Раніше повідомлялося, що під час поїздки до Москви літак словацького прем’єра зіткнувся з проблемами через відмову країн Балтії пропускати його через свій повітряний простір.