Британська розвідка вперше підтвердила масштаби втрат Росії у війні

Лариса Голуб
Розвідка Британії зазначає, що Росія втратила у війні проти України майже 500 тис. військових

Російська Федерація втратила у війні проти України майже 500 тисяч військовослужбовців, а диктатор Володимир Путін наразі «відступає на полі бою». Про це, як повідомляє The Guardian, заявила голова британської розвідувальної служби Енн Кіст-Батлер, інформує «Главком».

За даними британської розвідки, кількість ліквідованих та поранених окупантів наближається до 500 тис. осіб.

Це перший випадок, коли високопосадовці Великої Британії публічно оголосили оцінку російських втрат на п’ятому році повномасштабного вторгнення.

Також голова британської розвідувальної служби зазначила, що паралельно з невдачами на фронті Кремль посилює щоденну гібридну діяльність проти Великої Британії та країн Європи.

«Росія розширює свою щоденну гібридну діяльність проти Великої Британії та Європи», – заявила Енн Кіст-Батлер.

За словами очільниці британської розвідки, під ударом ворога перебувають європейська критична інфраструктура, кіберпростір, демократичні процеси, логістичні ланцюги та підводні комунікації. 

Енн Кіст-Батлер також запевнила, що Британія разом із партнерами невтомно працюють над послабленням російської загрози. Наразі британські спецслужби:

  • Перешкоджають спробам РФ контрабандою вивозити західні технології.
  • Ефективно відбивають масовані кібератаки.
  • Протидіють безрозсудним саботажам та спробам політичних вбивств.

«Главком» писав, що з початку 2026 року російські окупаційні війська втратили на фронті в Україні понад 145 тис. осіб особового складу. Відповідні цифри глава держави оприлюднив за підсумками детальної доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського про поточну активність на лінії зіткнення.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. За західними оцінками, армія РФ щомісяця втрачає близько 35 тис. солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість лише загиблих окупантів у 352 тис. осіб (із них поіменно верифіковано близько 217 800). Хоча Кремлю досі вдається компенсувати ці втрати новими рекрутами через високі виплати, російська армія від початку року повністю припинила нарощувати свою загальну чисельність.

Російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними. 

