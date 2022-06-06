Голова МЗС Угорщини підтримав слова про «психічні проблеми» Зеленського

Угорський міністр вважає політиків України невдячними, а деякі їхні заяви неприйнятними

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова голови угорського парламенту Ласло Кевера, який днями заявив про «психічні проблеми» Володимира Зеленського. Про це Сійярто написав у Facebook.

Угорський міністр висловив обурюється – поки його країна допомагає українським біженцям, представники влади України «говорять про Угорщину у неприйнятному тоні». Сійярто наголосив, що українські політики «ані разу не сказали й слова подяки» за надану допомогу.

"Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійного говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців", – зазначив він.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Міністерство закордонних справ України заявило, що очікує на оприлюднення Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук також розкритикував заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера і загалом позицію Будапешта щодо України.

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