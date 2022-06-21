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    Політика

    Орбан прокоментував розмову із Зеленським промовистим фото

    Орбан опублікував фото у підтримку України після розмови із Зеленським - Орбан прокоментував розмову із Зеленським промовистим фото
    Орбан опублікував фото у підтримку України після розмови із Зеленським
    фото: Orbán Viktor/Facebook

    Орбан пообіцяв, що підтримає надання Києву статусу кандидата в члени ЄС

    Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував сьогоднішню телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським світлиною в підтримку України.

    На фото зображений телефон, на екрані якого написано «Володимир Зеленський». А нижче підпис: «Угорщина за мир».

    Pа словами речника угорського уряду Бертолона Говоші, Віктор Орбан запевнив президента України, що на саміті в Брюсселі цього тижня підтримає надання Києву статусу кандидата як кроку до повного членства в ЄС.

    Нагадаємо, 21 червня Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сторони домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Також Обран отримав запрошення відвідати Україну.

    Раніше повідомлялося, що Угорщина підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

    Варто зауважити, що напередодні послідовний прихильник російського диктатора Путіна прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у цинічній формі заявив, що Україна має право захищатись від російського вторгнення, але при цьому натякнув, що не вірить у перемогу українців.

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    Теги: росія окупанти війна Угорщина Віктор Орбан Україна окупація #stoprussia
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    Орбан прокоментував розмову із Зеленським промовистим фото