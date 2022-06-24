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    Економіка

    Just Business. Коболєв назвав причину байдужості угорців до війни в Україні

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    Розповідати угорцям про Бучу або Ірпінь немає сенсу
    фото з відкритих джерел

    Росія для угорців – «запорука економічного благополуччя»

    Угорщина купує російську нафту зі знижкою $40 і більше від світових цін на нафту Brent. Про це заявив ексголова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в інтерв’ю LIGA.net.

    Коболєв розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії він почав активно допомагати Україні лобіювати санкції проти Росії.

    «Відтоді я об’їхав багато країн, починаючи зі США, закінчуючи країнами Європи та Близького Сходу», – розповів колишній очільник «Нафтогазу».

    На думку Коболєва, з такими країнами, як Угорщина, Україні складно домовитися про санкції проти РФ, тому що Росія для них – «запорука їхнього економічного благополуччя», а інколи – й стабільності в кар'єрах певних політиків.

    «Тому угорцям розповідати про Бучу або Ірпінь сенсу немає. Орбана (Віктора Орбана – прем’єр-міністра Угорщини – «Главком») це не цікавить… Для них емоції не цікаві. Вони живуть в іншому форматі цінностей. Вони хочуть заробляти на росіянах. Just Business», – пояснює Коболєв.

    Нагадаємо, починаючи з лютого 2022 року, Євросоюз ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. У відповідь, щоб не втратити ринки збуту, РФ продає іншим країнам нафту та вугілля зі знижкою. За даними агентства Bloomberg, знижки на російську нафту Urals у квітні майже досягли $35 від вартості бареля нафти Brent на світовому ринку.

    В травні Китай став найбільшим покупцем російської нафти. Проти 2021 року, Китай збільшив у травні імпорт із Росії нафти на 55%. В травні Bloomberg описував схему експорту російської нафти до Китаю – з перевантаженням у морі. Так, Китай допомагає РФ обходити західні санкції. За схожим принципом купує російську нафту й Індія. Нафту з Росії вона купує за рупії та зі знижкою до 30%.

    Раніше повідомлялося, що через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти.

    Тим часом РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни.

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    Теги: нафта росія санкції Андрій Коболєв війна Угорщина Україна
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    Just Business. Коболєв назвав причину байдужості угорців до війни в Україні