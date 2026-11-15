Оточення Макрона пояснило, чим небезпечна можлива перемога Ле Пен на виборах

Оточення французького президента розкритикувало позицію Марін Ле Пен

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що підтримка України відповідає національним інтересам Франції, а її скорочення може призвести до несправедливого миру та нової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Agency.

«Допомагати Україні захищатися – це захищати Францію та французів», – заявив Макрон у суботу. За його словами, обмеження ресурсів, які отримує Київ, фактично означатиме примушення українців погодитися на несправедливий мир, що може стати передумовою нового конфлікту.

Наступного дня оточення французького президента розкритикувало позицію Марін Ле Пен, кандидатки від ультраправої партії «Національне об’єднання» на президентських виборах 2027 року. Зокрема, близькі до Макрона особи попередили, що в разі її перемоги та припинення підтримки України Франція ризикує опинитися в ізоляції серед європейських партнерів.

Водночас в оточенні президента наголосили, що основна частина фінансування України надходить від європейських країн, тоді як французька допомога має переважно оперативний характер. Також там висловили занепокоєння зв’язками Ле Пен із Росією, згадавши її зустріч у Кремлі та використання російських банківських кредитів для фінансування передвиборчої кампанії.

На тлі посилення російських атак Макрон прагне нарощувати оборонні та ударні можливості України.

Нагадаємо, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції. За результатами соціологічних опитувань, політикиня може отримати до 33,5% голосів виборців, значно випередивши своїх конкурентів. Водночас її участь у виборах відбувається на тлі судового розгляду справи про привласнення коштів Європарламенту.

До слова, Марін Ле Пен заявила про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, однак запропонувала провести переговори не в Києві, а в Брюсселі. Політикиня пояснила свою позицію загостренням дискусії в Європі навколо фінансової підтримки України.

Як відомо Марін Ле Пен заявила про неможливість подальшого фінансування України.