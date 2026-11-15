Головна Світ Політика
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Оточення Макрона пояснило, чим небезпечна можлива перемога Ле Пен на виборах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Оточення Макрона пояснило, чим небезпечна можлива перемога Ле Пен на виборах
На тлі посилення російських атак Макрон прагне нарощувати оборонні та ударні можливості України
фото: АР

Оточення французького президента розкритикувало позицію Марін Ле Пен

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що підтримка України відповідає національним інтересам Франції, а її скорочення може призвести до несправедливого миру та нової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Agency.

«Допомагати Україні захищатися – це захищати Францію та французів», – заявив Макрон у суботу. За його словами, обмеження ресурсів, які отримує Київ, фактично означатиме примушення українців погодитися на несправедливий мир, що може стати передумовою нового конфлікту.

Наступного дня оточення французького президента розкритикувало позицію Марін Ле Пен, кандидатки від ультраправої партії «Національне об’єднання» на президентських виборах 2027 року. Зокрема, близькі до Макрона особи попередили, що в разі її перемоги та припинення підтримки України Франція ризикує опинитися в ізоляції серед європейських партнерів.

Водночас в оточенні президента наголосили, що основна частина фінансування України надходить від європейських країн, тоді як французька допомога має переважно оперативний характер. Також там висловили занепокоєння зв’язками Ле Пен із Росією, згадавши її зустріч у Кремлі та використання російських банківських кредитів для фінансування передвиборчої кампанії.

На тлі посилення російських атак Макрон прагне нарощувати оборонні та ударні можливості України.

Нагадаємо, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції. За результатами соціологічних опитувань, політикиня може отримати до 33,5% голосів виборців, значно випередивши своїх конкурентів. Водночас її участь у виборах відбувається на тлі судового розгляду справи про привласнення коштів Європарламенту.

До слова, Марін Ле Пен заявила про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, однак запропонувала провести переговори не в Києві, а в Брюсселі. Політикиня пояснила свою позицію загостренням дискусії в Європі навколо фінансової підтримки України.

Як відомо Марін Ле Пен заявила про неможливість подальшого фінансування України.

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон Марін Ле Пен вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном
Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак
12 листопада, 22:40
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні парламентських виборів
Влада Іспанії поступається опозиції перед виборами: опитування показали несподівані результати
9 листопада, 18:05
Проміжні вибори визначать, яка партія контролюватиме Конгрес США протягом наступних двох років
Проміжні вибори у США: що потрібно знати про голосування, яке визначить майбутнє Трампа
2 листопада, 11:13
Іліяну Йотову підтримує партія прем’єр-міністра Румена Радева «Прогресивна Болгарія», яка виступає за налагодження відносин із Росією
На президентських виборах у Болгарії лідирує кандидатка, яка проти військової допомоги Україні
1 листопада, 22:20
Болсонару втік до США разом із дружиною та двома доньками
Болсонару після поразки на президентських виборах у Бразилії втік із країни до США
28 жовтня, 06:17
Удар по Харкову, ракетна атака на Липецьк, вибори в Ізраїлі: головне за ніч 28 жовтня
Удар по Харкову, ракетна атака на Липецьк, вибори в Ізраїлі: головне за ніч 28 жовтня
28 жовтня, 05:50
Екзитполи не давали однозначної відповіді, хто зможе сформувати новий кабінет
Нетаньягу розкритикував екзитполи та закликав сформувати правий уряд
28 жовтня, 05:30
Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня
Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня
26 жовтня, 05:50
Йотова стала президенткою Болгарії в січні 2026 року
Вибори у Болгарії: прихильниця діалогу з РФ випереджає суперника
26 жовтня, 00:25

Політика

Лавров різко висловився про бажання ЄС долучитися до переговорів
Лавров різко висловився про бажання ЄС долучитися до переговорів
Байден розповів про враження від спілкування із Зеленським та Путіним
Байден розповів про враження від спілкування із Зеленським та Путіним
Іран готує замах на Трампа: деталі від розвідки
Іран готує замах на Трампа: деталі від розвідки
Оточення Макрона пояснило, чим небезпечна можлива перемога Ле Пен на виборах
Оточення Макрона пояснило, чим небезпечна можлива перемога Ле Пен на виборах
Експосол США у РФ висловив занепокоєння через тристоронню зустріч Трампа, Сі та Путіна
Експосол США у РФ висловив занепокоєння через тристоронню зустріч Трампа, Сі та Путіна
Іран таємно накопичив тисячі ракет – WSJ
Іран таємно накопичив тисячі ракет – WSJ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві сьома від початку доби повітряна тривога тривала 23 хвилини
Сьогодні, 12:24
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua