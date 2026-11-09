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Влада Іспанії поступається опозиції перед виборами: опитування показали несподівані результати

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Влада Іспанії поступається опозиції перед виборами: опитування показали несподівані результати
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні парламентських виборів
Фото: Reuters

Три соціологічні дослідження свідчать про перевагу консерваторів та правої партії Vox, які можуть отримати парламентську більшість

Консервативна Народна партія Іспанії (PP) випереджає Соціалістичну робітничу партію прем’єр-міністра Педро Санчеса напередодні парламентських виборів, які відбудуться 29 листопада. За результатами кількох опитувань, опозиційні сили можуть отримати більшість місць у парламенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters⁠.

Згідно з дослідженням SocioMétrica, консервативна Народна партія разом із правою партією Vox може здобути близько 200 мандатів у 350-місному Конгресі депутатів. Водночас соціалістам Санчеса прогнозують 108 місць.

Інше опитування, проведене компанією 40dB, також засвідчило перевагу правих сил. За його результатами, Народна партія та Vox разом можуть отримати близько 190 депутатських мандатів.

Подібні результати показало дослідження Sigma Dos. Соціологи оцінюють сукупну кількість місць для двох опозиційних партій у 199.

Для формування абсолютної більшості в нижній палаті парламенту Іспанії необхідно щонайменше 176 депутатських мандатів. Таким чином, усі три дослідження вказують на можливість формування коаліції Народної партії та Vox.

Водночас самостійно сформувати парламентську більшість консерватори, згідно з опитуваннями, не зможуть. Для цього їм знадобиться підтримка Vox.

Парламентські вибори в Іспанії заплановані на 29 листопада. Їхні результати визначать новий склад Конгресу депутатів, після чого політичні сили розпочнуть переговори щодо формування уряду.

Нагадаємо, 5 жовтня «Главком» повідомлявпро рішення прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса оголосити дострокові парламентські вибори⁠. Однією з причин стала житлова криза, яка спричинила масові протести. На той момент опитування також показували перевагу Народної партії над соціалістами.

Раніше «Главком» писавпро масштабні протести через подорожчання оренди житла в Іспанії⁠. Акції відбулися в десятках міст країни. На тлі суспільного невдоволення парламент відхилив два урядові декрети, спрямовані на захист орендарів. 

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Теги: Іспанія вибори влада

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