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Вирок Ле Пен: Держдеп США висловив «особливе занепокоєння»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вирок Ле Пен: Держдеп США висловив «особливе занепокоєння»
Теммі Брюс прокоментувала вирок Ле Пен
фото: Reuters

Речниця Держдепу заявила, що не погоджується з визначенням про те, що Ле Пен називають ультраправою

Державний департамент США висловив «особливе занепокоєння» рішенням суду у Франції, що унеможливлює участь очільниці партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен у виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Згадаємо виступ віцепрезидента (Венса, – «Главком») 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними», – зазначила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Речниця наголосила, що «виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах».

Теммі Брюс заявила, що не погоджується з визначенням про те, що Ле Пен називають ультраправою, додавши, що це може звучати принизливо. Вона додала, що в Вашингтоні обізнані про повідомлення щодо вироку суду проти Ле Пен, відмовившись від коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади.

Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років.

Згодом очільниця партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен назвала вирок суду у справі про розкрадання державних коштів «політичним рішенням». За її словами, судді ухвалили рішення, аби «перешкодити брати участь у президентських виборах».

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Теги: Франція Марін Ле Пен Держдепартамент США

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