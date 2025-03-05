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Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США
скриншот з відео

Протестувальники вийшли до будинку Конгресу США з плакатами

Під Капітолієм США декілька десятків людей зібрались на протест з українськими прапорами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Поблизу будинку Конгресу США, що називається Капітолієм, декілька десятків людей з українськими прапорами влаштували протест. Вони вигукують різні гасла на підтримку України та демонструють плакати.

«Stand with Ukraine»: такі гасла викрикують люди на вулиці перед виступом президента Трампа у Конгресі.

Люди закликають активізуватись щодо питань про Україну, деякі приїхали з інших міст на протест. Вони кажуть, що політики, які вже з'їжджаються до Капітолію «їх однозначно побачили».

«Коли хороші хлопці з Конгресу США вагаються чи продовжувати підтримку для України, Росія в цей час не вагається, вона вбиває мирних людей», – каже одна з активісток.

Очікується, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу, що стане його першим виступом перед обома палатами після повернення на посаду президента. Виступ відбудеться о 21:00 (о четвертій ранку за київським часом).

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.

Згодом у соцмережах Білого дому з'явився допис, де було вказано, що Дональд Трамп о 21:00 (о четвертій ранку 5 березня за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США. 

Вчора, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

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Теги: Дональд Трамп протест Вашингтон

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