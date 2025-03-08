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У Братиславі пройшли масові протести проти уряду Фіцо

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Братиславі пройшли масові протести проти уряду Фіцо
Мітингувальники вимагають відставки Фіцо
скриншот з відео

Вже традиційним гаслом мітингувальників стало: «Словаччина – це Європа»

У п'ятницю, 7 березня у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Також мітинги пройшли й в інших містах Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи мітингувальників у соціальній мережі Х.

Серед прапорів Словаччини майорять прапори ЄС, НАТО, а також можна побачити жовто-блакитні стяги.

Протести пройшли ще у 40 містах Словаччини
Протести пройшли ще у 40 містах Словаччини
скриншот

Мітинги 7 березня пройшли ще в понад 40 містах. У Братиславі люди на площі Свободи скандували «Ганьба, ганьба». Протестувальники називають прем'єр-міністра Фіцо «зрадником».

Також мітингувальники використовують вже традиційну фразу «Словаччина – це Європа». Мітинги розпочинаються вдень та тривають до пізнього вечора. Коли вечоріє, протестувальники запалюють ліхтарики.

Мітингувальники вимагають відставки Фіцо
Мітингувальники вимагають відставки Фіцо
скриншот

До слова, близько 12 тис. протестувальників у столиці Словаччини 21 лютого. Тоді на протестах згадували дату – сім років з дня вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака.

Його вбивство поклало початок тижням масових протестів проти корупції в державі, що врешті-решт призвело до відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра. Проте він повернувся до влади після перемоги на парламентських виборах 2023 року.

Нагадаємо, у січні близько 4 тис. людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра. Серед гасел словаків: «Словаччино, стережись, окупація почалася», «Ми не Росія» та «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій».

До слова, у лютому акції відбувались у понад 50 містах. Протестувальники висловлюють стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

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Теги: протест Європа Словаччина росія

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