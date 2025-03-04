Світлошумові гранати чи яйця? Демократи думають, як зірвати звернення Трампа до Конгресу

Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу, що стане його першим виступом перед обома палатами після повернення на посаду президента

Частина посадовців планує «мовчазний протест» – сидіти з кам'яними обличчями і не аплодувати під час промови президента

Демократи можуть зірвати виступ президента США Дональда Трампа в Конгресі 4 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

«Ми всі згодні з тим, що це не звичайний бізнес, і ми хотіли б знайти спосіб – продуктивний – висловити своє обурення», – сказав Axios один із демократів Палати представників Конгресу.

Серед демократів, як у Конгресі, так і за його межами, існують широкі розбіжності щодо того, яка форма демонстрації була б найбільш прийнятною та ефективною.

Так, обговорюються різні способи протесту проти політики адміністрації. Деякі законодавці готують реквізит для виступу: плакати, проти Трампа або проти DOGE.

Також багато хто хоче принести яйця або порожні лотки з-під яєць, щоб показати зростання цін, кишенькові конституції на знак того, що Трамп нібито порушує Конституцію, а також хлопавки, червоні картки і навіть світлошумові гранати.

Крім того, демократи планують роздати краватки в кольорах українського прапора, ймовірно, на підтримку президента України Володимира Зеленського, а також влаштувати «мовчазний протест» – сидіти з кам'яними обличчями і не аплодувати під час промови президента.

Водночас деякі члени Конгресу заявили колегам, що можуть вийти з зали, коли Трамп скаже конкретні фрази, які вони вважають неприйнятними.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу, що стане його першим виступом перед обома палатами після повернення на посаду президента. Виступ відбудеться о 21:00 (о четвертій ранку за київським часом).

Нещодавно він анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву американського президента в його соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.

Як відомо, Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати.

Під час пресконференції після саміту з лідерами Європи в Лондоні, Зеленський вважає, що США не припинять допомогу Україні. Він пояснив, що Штати, як лідери цивілізованого світу, не підтримують диктаторів, таких як Путін. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.