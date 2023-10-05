Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Сторони обговорили двостороннє співробітництво та міжрегіональні економічні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів на полях 2-го Саміту європейського політичного співтовариства в Гранаді (Іспанія) зустріч із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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«Під час нашої першої зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена у стабільності регіону та дружніх відносинах з його країнами», – написав Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся з Ніколом Пашиняном фото: Володимир Зеленський

Сторони обговорили також двостороннє співробітництво та міжрегіональні економічні проєкти.

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Нагадаємо, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії. Він та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Лідер України подякував Санчесу та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.