Опозиція Вірменії оголосила «акції непокори»

У Єревані кілька днів тривають протести проти капітуляції невизнаного Нагірного Карабаху

У столиці Вірменії Єревані протестувальники анонсували загальну акцію непокори. Її початок заплановано на 8 годину ранку 25 вересня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Член Національного комітету Вазген Манукян під час мітингу, який шостий день поспіль проходить на площі Республіки в Єревані, пообіцяв, що опозиція «паралізує місто».

«Уся Вірменія буде паралізована в найближчі три дні. Опорою влади є тільки поліція», – заявив він. При цьому він не закликав протестувальників до якихось дій, крім виходу на вулицю.

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«Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори до такої міри, щоб уряд став на коліна», – заявив зі свого боку депутат опозиційної фракції «Айастан» Ішхан Сагателян.

У неділю представники вірменської опозиції провели черговий мітинг на площі Республіки в Єревані, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у зв'язку з його політикою щодо Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося, у Єревані кілька днів тривають протести проти капітуляції невизнаного Нагірного Карабаху: демонстранти вимагають відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, а опозиція закликає регіони приєднатися до столичних протестів.

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Наступного дня бойові дії в Нагірному Карабасі було припинено.

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Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху та замінити їх на французів та американців.