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Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
Президенти Вірменії та Росії провели телефонні переговори
фото з відкритих джерел

У Кремлі стверджують, що розмову ініціювала вірменська сторона

Диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном через добу після того, як Азербайджан почав – і вже завершив – «антитерористичні заходи» в невизнаному Нагірному Карабаху. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Уряд Вірменії в короткому повідомленні зазначив, що Путін і Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху й «питання двостороннього порядку денного».

У Кремлі ж стверджують, що розмову ініціювала вірменська сторона, й президент Росії привітав «досягнуту за активної участі російських миротворців» домовленість Баку й невизнаного Нагірного Карабаху про припинення вогню.

Зазначимо, що розмова Путіна й Пашиняна відбулась через добу після ескалації в Карабаху й після фактичного завершення операції Азербайджану.

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

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Теги: Нагірний Карабах Нікол Пашинян путін

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