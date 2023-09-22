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В Єревані затримано понад 80 протестувальників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Єревані затримано понад 80 протестувальників
Демонстрації у Єревані тривають четвертий день
фото з відкритих джерел

Протестувальники вимагають відставки глави уряду країни Нікола Пашиняна

Понад 80 людей затримано 22 вересня на вуличних протестах у столиці Вірменії Єревані. Демонстранти вимагають відставки глави уряду країни Нікола Пашиняна. Вони намагалися заблокувати вхід до будівлі уряду, щоб не допустити туди депутатів та чиновників. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Серед затриманих – син другого президента Вірменії Левон Кочарян. За повідомленням його адвоката, Кочаряна було побито поліцейськими при затриманні, його відвезли до лікарні. Також було затримано одного з лідерів протесту, колишнього опозиційного депутата Андраніка Теваняна, його вже відпустили з відділу поліції.

Демонстрації у Єревані тривають четвертий день. Вони розпочалися після того, як уряд Вірменії погодився на перемир'я в Нагірному Карабаху на умовах Азербайджану. За цими умовами регіон, який дотепер контролювався етнічними вірменами, переходить під повний азербайджанський контроль.

Протестувальники вимагають, щоб премʼєр-міністр Нікол Пашинян пішов у відставку, а Нагірному Карабаху було надано військову та гуманітарну допомогу.

21 вересня під час мітингу опозиція закликала блокувати вулиці Єревана зранку 22 вересня і робити це доти, доки Пашиняна не буде відсторонено від влади. «Запевняю вас, при дисциплінованих та спільних зусиллях це відбудеться в дуже короткі терміни, навіть протягом кількох днів», – заявив Андранік Теванян.

До акції протесту приєдналися студенти та викладачі багатьох навчальних закладів (вони оголосили страйк): Єреванського медичного університету, Вірмено-Російського університету, Французького університету у Вірменії, студенти Єреванської філії Московського державного університету, Єреванського державного інституту та театру та кіно, учні Університету імені Брюсова.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Єревані почалися протести на фоні початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі.

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Теги: Єреван Вірменія Нагірний Карабах протест Нікол Пашинян

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