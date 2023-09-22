В Єревані затримано понад 80 протестувальників

Демонстрації у Єревані тривають четвертий день

Протестувальники вимагають відставки глави уряду країни Нікола Пашиняна

Понад 80 людей затримано 22 вересня на вуличних протестах у столиці Вірменії Єревані. Демонстранти вимагають відставки глави уряду країни Нікола Пашиняна. Вони намагалися заблокувати вхід до будівлі уряду, щоб не допустити туди депутатів та чиновників. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

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Серед затриманих – син другого президента Вірменії Левон Кочарян. За повідомленням його адвоката, Кочаряна було побито поліцейськими при затриманні, його відвезли до лікарні. Також було затримано одного з лідерів протесту, колишнього опозиційного депутата Андраніка Теваняна, його вже відпустили з відділу поліції.

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Демонстрації у Єревані тривають четвертий день. Вони розпочалися після того, як уряд Вірменії погодився на перемир'я в Нагірному Карабаху на умовах Азербайджану. За цими умовами регіон, який дотепер контролювався етнічними вірменами, переходить під повний азербайджанський контроль.

Протестувальники вимагають, щоб премʼєр-міністр Нікол Пашинян пішов у відставку, а Нагірному Карабаху було надано військову та гуманітарну допомогу.

21 вересня під час мітингу опозиція закликала блокувати вулиці Єревана зранку 22 вересня і робити це доти, доки Пашиняна не буде відсторонено від влади. «Запевняю вас, при дисциплінованих та спільних зусиллях це відбудеться в дуже короткі терміни, навіть протягом кількох днів», – заявив Андранік Теванян.

До акції протесту приєдналися студенти та викладачі багатьох навчальних закладів (вони оголосили страйк): Єреванського медичного університету, Вірмено-Російського університету, Французького університету у Вірменії, студенти Єреванської філії Московського державного університету, Єреванського державного інституту та театру та кіно, учні Університету імені Брюсова.

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Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Єревані почалися протести на фоні початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі.