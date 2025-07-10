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Релігієзнавець пояснив, чому у висновку держави про зв’язок УПЦ з Москвою не згадано російський паспорт Онуфрія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Релігієзнавець пояснив, чому у висновку держави про зв’язок УПЦ з Москвою не згадано російський паспорт Онуфрія
Митрополит Онуфрій має дійсний російський паспорт
фото: УП

Держслужба з етнополітики та свободи совісті 8 липня визнала УПЦ МП частиною РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ). Водночас релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Бродецький пояснив, чому у цьому висновку не згадали про російський паспорт митрополита Онуфрія. Про це він зазначив в інтерв'ю «Главкома».

«Історія з паспортом – це все-таки суто моральний аспект. Навіть сьогодні, під час війни, наявність російського громадянства – не підстава просто викидати людину з українського», – зауважив релігієзнавець.

Як приклад, експерт навів: у квітні 2025 року від Онуфрія було вручено орден Володимиру Кантаряну, який очолює Молдавську православну церкву. Кантарян не заперечує, що є архієреєм російської церкви, навіть зараз бере участь у її синодах. Однак релігієзнавець вважає, що такі історії – більше фактор ціннісного плану. Бродецький зазначив, що наскільки вони можуть про щось свідчити в юридичному аспекті – важко сказати.

«Умовно кажучи, Онуфрій скаже: «Так, я вручив йому цей орден, бо такі в мене погляди. Але це не скасовує того, що структура, яку я очолюю, вийшла зі складу РПЦ». Або той же Онуфрій зустрічався з сербським патріархом, який також зустрічався з Путіним. Тобто ці жести дуже важливі в ціннісному і смисловому плані, аби люди їх бачили і робили свій вибір. Але наскільки на підставі цього держава може приймати кристально чисті юридичні рішення?», – зауважив Бродецький.

Релігієзнавець додав: «Тут може бути хіба що ще один аспект – так зване політико-правове рішення, коли в екстраординарних обставинах війни деякі рішення приймаються не суворо за «буквою закону», а з урахуванням аспектів моралі та безпеки. Але Державна служба з етнополітики та свободи совісті пішла іншим шляхом».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Це означає, що попри заяви про незалежність УПЦ МП вона, ймовірно, має фактичні чи організаційні зв’язки з РПЦ.

Як відомо, предстоятель УПЦ МП Онуфрій має дійсний російський паспорт. «Главком» перевірив це на сайті одного з офіційних сервісів РФ, який надає відповідну послугу. З'ясувалося, що особа з таким прізвищем, ім'я та по батькові та датою народження як і в очільника Московської церкви дійсно отримувала паспорт громадянина Росії та має дійсний податковий номер («ИНН»).

До слова, 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський), який втратив громадянство України, тепер стикнувся з певними юридичними обмеженнями.

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Теги: Митрополит Онуфрій Московська церква в Україні Українська православна церква РПЦ

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