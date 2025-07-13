ПЦУ хронічно не вистачає священників. Проблему визнано на державному рівні

Храми, які залишаються після УПЦ МП, часто лишаються просто безхазяйними

На місцевому рівні чиновники та представники спецслужб відверто нарікають: храми, які залишаються після УПЦ МП з моменту деокупації або викриття священнослужителів у роботі на ворога, часто лишаються просто безхазяйними. Яскравий приклад – Харківщина. Чому так? Пояснення – тривіальне: ПЦУ хронічно не вистачає священників (на кінець 2024 року їх було трохи більше 4,5 тис. на 8,3 тис. парафій). Також верхівка ПЦУ скаржиться на проблеми з браком фінансування. Про проблеми українського православ’я у розмові з «Главкомом» розповіли служителі ПЦУ.

Голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський підтверджує проблему, але намагається дати коректнішу оцінку позиції керівництву Церкви. «Нестача священників очевидна, тому що часто громади переходять із УПЦ до ПЦУ без священника, – пояснює Єленський. – До того ж, ПЦУ має заповнити до 70% усіх капеланських посад у силах оборони, опіки потребують наші біженці закордоном».

Наразі розповсюдженою є така ситуація: громада голосує за перехід храму від УПЦ МП до ПЦУ, а далі він стоїть без постійного священника. Служителі Московської церкви, які раніше проводили богослужіння, відмовляються йти до «розкольників» та забирають з собою відданих парафіян. А самотужки забезпечити всі парафії священнослужителями на постійній основі ПЦУ не в змозі. Тому часто одному священнику ПЦУ доводиться обслуговувати одразу декілька парафій, а частина релігійних споруд просто стоїть зачиненою.

Якщо ж держава змусить УПЦ МП масово звільняти храми, а священники відмовлятимуться переходити до ПЦУ, проблема нестачі кадрів тільки поглиблюватиметься.

Релігієзнавець Олександр Саган оцінює кількість священників УПЦ МП, які переходять разом зі своїми громадами до ПЦУ, лише на рівні вкрай скромних 15-20%. Нестача духовенства в громадах, які вигнали Московську церкву, посилюється природними процесами – хтось із кліриків відходить, хтось помирає, і не завжди є ким їх замінити. Набір до духовних навчальних закладів нестачу священників не покриває. «Це пов’язано як з кількістю молодих людей, які відчувають покликання, так і з можливостями самих семінарій – кадровими, інфраструктурними, фінансовими, – каже Саган. – Ця проблема не нова – ще за часів Київського патріархату вона теж стояла гостро».

«Права рука» Епіфанія – заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря звертає увагу, що церкві водночас потрібно віддати у військо сотні капеланів, а процес виховання священнослужителів – тривалий.

Раніше голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк відзвітував про боротьбу з агентами в рясах. озпочато 174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП.

Також після нічної атаки російських військ на Чернівецьку область, в результаті якої загинуло дві людини та є руйнування у місті, священник Православної Церкви України Роман Грищук висловив різку думку щодо причин цього обстрілу.