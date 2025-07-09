Попереднього очільника Міністерства транспорту було знайдено мертвим, після того як Путін підписав указ про його відставку

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило вирішив офіційно привітати нового міністра транспорту з призначенням на посаду та побажати йому «міцного здоровʼя» та «божої допомоги». Попереднього міністра було знайдено мертвим того ж дня, коли його звільнив російський диктатор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника РПЦ.

Патріарх Кирило заявив, що від ефективної роботи міністерства залежать «стабільність внутрішнього життя РФ і розвиток міжрегіональних зв'язків». Варто зазначити, що за однією з версій Романа Старовойта було звільнено через колапс в аеропортах. «Бажаю вам міцного здоров'я і допомоги божої в майбутньому відповідальному служінні», – заявив предстоятель РПЦ.

Як відомо, за попередніми даними, ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Однак згодом стало відомо, що чиновника знайшли мертвим у кущах, а помер він значно раніше, ніж про це стало відомо.

Нагадаємо, через обмеження у повітряному просторі авіакомпанії 5-6 липня масово скасовували рейси. Проблеми зачепили кілька міст, включаючи Москву, Санкт-Петербург та інші.

Як повідомлялося, з січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. У середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів

Кількість випадків застосування плану «Килим» (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом. Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА.

До слова, нещодавно у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.