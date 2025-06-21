Кремль використовує черниць для просування «русского міра» в Європі

Черниці Російського православного монастиря ведуть постійну суперечку з естонським урядом

Кремль використовує черниць віддаленого монастиря в Балтійському регіоні для поширення російської пропаганди в рамках гібридної війни проти Європи, попереджає уряд Естонії. Пюхтицький монастир на сході країни, який офіційно заявляє про своє відсторонення від мирських справ, на ділі поширює прокремлівський наратив про те, що на Заході нібито загрожують свободі віросповідання. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Повідомляється, що черниці Російської православної церкви перебувають у затяжному конфлікті з владою Естонії через новий закон, який вимагає розірвати зв'язки з патріархом Кирилом – духовним лідером РПЦ і активним прихильником війни проти України. Монастир відмовляється поривати з Московським патріархатом, посилаючись на канонічні правила, і звинувачує владу в спробі змусити його відмовитися від «нейтралітету в геополітичних питаннях».

Однак МВС Естонії відкидає цей «нейтралітет» і заявляє, що монастир – частина «інформаційної війни Росії», у рамках якої Захід виставляють у ролі агресора, який нібито гнобить невинних православних черниць. У міністерстві також спростували твердження, що новий закон спрямований на закриття монастиря.

«Ця обитель – не просто релігійна установа, а символ ідеології «русского мира» на території Естонії. Ця ідеологія, що просувається російською державою і Московським патріархатом, поєднує релігію, націоналізм та імперську ностальгію», – наголосив в інтерв'ю The Telegraph представник уряду Мартін Туліт.

За його словами, настоятельку монастиря Філарету Калатшову було призначено особисто патріархом Кирилом у 2011 році. У підсумку вона просуває погляди, які перегукуються з офіційним російським трактуванням історії Естонії.

В уряді Естонії також заперечують, що намагаються закрити монастир за допомогою нового закону, як припускають черниці.

«Зміни означатимуть, що жіночий монастир більше не зможе функціонувати як юридична особа зі спеціальними привілеями згідно з естонським законодавством, якщо він залишиться підпорядкованим Москві. Він все ще може функціонувати як релігійна громада, хоча й без привілеїв релігійного об’єднання», – пояснив Мартін Туліт.

Настоятелька монастиря Філарета Калатшова фото: telegraph.co.uk

В інтерв’ю газеті The Telegraph ігуменя Філарета Калатчова рішуче заперечила будь-які зв’язки її монастиря з промосковським активізмом і наполягала, що її черниці бажають лише вести життя в тихих роздумах і молитві.

На запитання, чому монастир не може приєднатися до іншої православної церкви, такої як Константинопольська, вона відповіла, що це було б порушенням канонічних правил. «Головна вимога цього закону – розрив канонічних зв’язків з Російською православною церквою», – сказала вона, додавши, що це було б «гріхом розколу».

Насправді ж естонський закон, який є центром суперечки, забороняє церквам мати зв’язки з будь-якою групою, яка «підбурює, підтримує або фінансує діяльність, спрямовану на насильницьку зміну незалежності, територіальної цілісності або конституційного ладу Естонської Республіки.

Московський патріархат вважається однією з таких груп через його відверту підтримку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив офіційний порядок, за яким перевірятимуть, чи не ведуть релігійні організації в Україні пропаганду ідеології «русского міра».

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