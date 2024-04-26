США повідомили, якої зброї найбільше потребує Україна

Оголошений пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби для України

Засоби протиповітряної оборони для України зараз є пріоритетом. Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

На запитання журналістів, чи розглядають США можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot, Кірбі заявив, що за нагоди обов’язково дасть про це знати.

«Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати», – наголосив він.

Посадовець зазначив, що оголошений нещодавно пакет військової допомоги Україні містить критично важливі для неї засоби.

«Але очевидно, що протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетом для українців. І якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це», – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Також стало відомо, що в новий пакет військової допомоги від США ввійдуть системи ППО Patriot.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн.

До слова, США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд.