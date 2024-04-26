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Остін анонсував надання Україні пакету озброєнь на $6 млрд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Остін анонсував надання Україні пакету озброєнь на $6 млрд
фото з відкритих джерел

За словами глави Пентагону, пакет допомоги включатиме критично важливі ракети для українських систем протиповітряної оборони Patriot та Nasam

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на $6 млрд. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками «Рамштайн-21».

«Я радий оголосити сьогодні про додаткові 6 мільярдів доларів фінансування в рамках нашої Ініціативи сприяння безпеці. Це дасть нам можливість отримати нові можливості для України від американської промисловості. Це найбільший пакет безпекової допомоги, який ми виділили на сьогоднішній день», – сказав Остін).

За словами глави Пентагону, пакет допомоги включатиме критично важливі ракети для українських систем протиповітряної оборони Patriot та Nasams, додаткові системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання, а також «значну кількість» артилерії та боєприпасів класу «повітря-земля», технічне обслуговування та підтримку.

«Підсумовуючи, оголошення цього тижня підкреслюють незмінну відданість Америки обороні України», – сказав Остін.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня союзники України зібралися на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет Atacms та снарядів.

Зокрема, ключовою темою зустрічі стане подолання наслід.

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Теги: Ллойд Остін повітря фінансування

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