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Виробники зброї ЄС занепокоєні залежністю від сировини з Китаю – FT

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Виробники зброї ЄС занепокоєні залежністю від сировини з Китаю – FT
«Гарматна бавовна» з Китаю використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах
фото: EPA/UPG

Китай постачає понад 70% бавовняного волокна європейським виробникам зброї

Європейські виробники зброї стурбовані залежністю від китайської бавовни, яка використовується в поросі для боєприпасів. Про це повідомляє видання Financial Times.

«Попит на боєприпаси різко зріс, оскільки Україна споживає снаряди у великих кількостях у війні проти Росії. Але оборонні підрядники намагаються збільшити обсяги виробництва через обмеження в ланцюжку поставок різних ресурсів, зокрема нітроцелюлози, також відомої як «гарматна бавовна», – йдеться у статті.

Видання пише, що бавовняні ворсинки – це основний інгредієнт, необхідний для виробництва нітроцелюлози, що використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах. Провідні виробники озброєнь, в тому числі шведська Saab і німецька Rheinmetall, попередили, що Європа надмірно залежить від ворсу з Китаю, на який припадає трохи менше половини світової торгівлі.

Виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив Financial Times, що Європа покладається на Китай, який постачає «понад 70%» бавовняного волокна. «Існує ризик того, що Китай може притримати ворс з геополітичних причин. І саме тому ми купуємо якомога більше, щоб заповнити наші запаси», – повідомив він.

ЄС має намір збільшити виробництво 155-мм снарядів стандарту НАТО до 1,4 млн на рік, щоб поповнити запаси країн-членів, які були вичерпані через допомогу Україні. Зокрема, створено фонд у розмірі 2 млрд євро для стимулювання європейського виробництва вибухових речовин.

«Існує величезний дефіцит (нітроцелюлози), що спричиняє труднощі в інших галузях промисловості. Дефіцит лише підкреслює необхідність посилення реагування і здатності оборонної промисловості Європейського Союзу забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів і ракет в Європу», – розповів виданню один з керівників галузі.

За даними Центру міжнародної торгівлі, на частку Китаю припадає майже половина світового ринку бавовняної целюлози. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія. Компанії попередили, що буде важко швидко наростити виробництво вибухових речовин, будучи залежними від китайських джерел, і існує небезпека, що Китай може обмежити експорт цього матеріалу в разі погіршення відносин.

Занепокоєння щодо поставок бавовняного волокна з'явилося в той час, коли Німеччина та інші європейські країни прагнуть диверсифікувати і «знизити ризики» своїх поставок критично важливих матеріалів з Китаю, який протягом десятиліть був дешевим і надійним напрямком для аутсорсингу.

Saab заявив, що в довгостроковій перспективі, можливо, доведеться розглянути альтернативні способи виробництва критично важливих матеріалів для забезпечення безпеки європейської «екосистеми боєприпасів». Компанія зазначила, що робота над виробництвом целюлози з деревини триває, однак вона ще не запущена у виробництво.

Компанія Rheinmetall, чия дочірня компанія Nitrochemie виробляє нітроцелюлозу, підтвердила, що розглядає можливість створення підрозділу у Нижній Саксонії як частини нового заводу з виробництва боєприпасів. За словами Арміна Паппергера, компанія накопичила трирічний запас ворсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і поставки продовжуються «щомісяця з Китаю». Він додав, що Європа повинна бути незалежною в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Україна зіткнулась з браком зенітних боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст.

До слова, створити систему протиповітряної оборони «Залізний купол» над Україною, подібної до тої, яку використовують в Ізраїлі, найближчими роками неможливо фізично. Для цього потрібна занадто велика кількість техніки та ресурсів.

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Теги: Швеція Німеччина експорт Китай Європа Бельгія Україна боєприпаси Європейський союз

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