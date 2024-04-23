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У новому пакеті допомоги від США можуть бути ракети Atacms – CNN

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У новому пакеті допомоги від США можуть бути ракети Atacms – CNN
США готові швидко надіслати військову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

США, ймовірно, вперше надішлють Україні Atacms великої дальності як частину нового пакета допомоги

У новому пакеті американської військової допомоги Україні можуть бути далекобійні ракети Atacms. Про це пише CNN.

Зазначається, що новий пакет допомоги буде наданий за механізмом PDA – зброя Україні постачатиметься із запасів американської армії, що є найшвидшим із доступних шляхів.

«Під час брифінгів у Конгресі протягом останніх тижнів представники адміністрації зазначили, що США, ймовірно, вперше надішлють Україні Atacms великої дальності як частину нового пакета допомоги», – пише CNN.

Представник Білого дому відмовився коментувати зміст пакета, але зазначив, що США «готові швидко надіслати військову допомогу Україні для задоволення її нагальних потреб у сфері бойових дій та протиповітряної оборони, щойно законопроєкт пройде Сенат і буде підписаний».

Нагадаємо, Сполучені Штати хочуть виділити Україні $1 млрд військової допомоги, як тільки законопроєкт на $60 млрд підпише президент Джо Байден. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Як повідомлялося, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже перебуває в Європі. Пентагон та Сенат переконує, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет «буде в дорозі вже до кінця тижня».

До слова, Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні. 80 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера «про завершення дебатів», яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні за скороченою процедурою.

Сенатори матимуть 30 годин для обговорення законопроєкту, після чого буде проведене остаточне голосування. Для ухвалення рішення достатньо простої більшості голосів.

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Теги: США фінансування Сенат США ракета озброєння законопроєкт

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