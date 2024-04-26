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США готують пакет військової допомоги Україні на $6 млрд – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США готують пакет військової допомоги Україні на $6 млрд – Politico
Обладнання, ймовірно, не прибуде в Україну протягом кількох років
фото: AP

Пакет допомоги може бути остаточно сформований і оголошений в п'ятницю, 26 квітня

США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на суму до $6 млрд. Про це пише Politico з посиланням на двох американських посадовців.

Пакет допомоги може бути остаточно сформований і оголошений вже в п'ятницю, 26 квітня. Пакет профінансують з нещодавно ухваленого закону про допомогу від Штатів в розмірі $61 млрд.

За словами одного з чиновників і особи, знайомої з планами, до нього увійдуть засоби ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з безпілотниками і ракети класу «повітря-повітря», які будуть встановлені на винищувачах.

Як пише Politico, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає готові запаси США. 

Очікується, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п'ятницю, де будуть понад 50 країн, які входять до складу Контактної групи з питань оборони України. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн.

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Теги: зброя США військова допомога

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