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Переговори щодо ініціативи Чехії завершені. ЗМІ повідомили, скільки снарядів отримає Україна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Переговори щодо ініціативи Чехії завершені. ЗМІ повідомили, скільки снарядів отримає Україна
Україна може отримати перші партії боєприпасів вже у квітні
фото з відкритих джерел

Загалом до чеської ініціативи долучилися 15 країн

Учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів. Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тис. снарядів: 500 тис. для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тис. для 122 мм.  Проте чеські урядовці знайшли ще 200 тис. снарядів.

«Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку», – пише видання.

Крім того, за інформацією Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як повідомлялося раніше, а вже у квітні.

Загалом до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, Чехія домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування.

Як повідомлялося, Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України.

Теги: Чехія фінансування боєприпаси

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