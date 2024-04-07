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Вибух безпілотника на Запорізькій АЕС: розвідка пояснила ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибух безпілотника на Запорізькій АЕС: розвідка пояснила ситуацію
Росіяни заявили про атаку ЗСУ на станцію
фото з відкритих джерел

Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував повідомлення МАГАТЕ про вибух безпілотника на Запорізькій атомній електростанції. У коментарі «Українській правді» Юсов наголосив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.

«Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів», – заявив також представник ГУР.

Він додав, що Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС, оскільки лише це дозволить відновити там дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю.

Нагадаємо, на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нещодавно повідомлялося, що українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена ракетним обстрілом РФ.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Теги: розвідка вибух росія держава Україна озброєння населення МАГАТЕ

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