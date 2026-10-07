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Захисниця Оксана Рубаняк отримала нове звання (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Захисниця Оксана Рубаняк отримала нове звання (фото)
Командир 67-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Шаптала та Оксана Рубаняк
фото: 67 окрема механізована бригада/Facebook

Оксана Рубаняк у ЗСУ з перших днів повномасштабної війни

Військовослужбовиця Оксана Ксена Рубаняк повідомила про отримання нового військового звання – капітан. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«У 24 році пручалась ставати офіцером. Бо бути у 21 рік командиром було страшно. Так позаду були 1,5 року в піхоті, поранення. Але як же бути відповідальним не тільки за себе, але і за людей. Страшно. Відповідально. Та, на той момент, необхідно. Пройшло 3 роки. Нічого не змінилось. Кожна посада для мене від тоді – це про зобовʼязання і відповідальність», – йдеться у дописі.

Захисниця Оксана Рубаняк отримала нове звання (фото) фото 1
Захисниця Оксана Рубаняк отримала нове звання (фото) фото 2
фото: 67 окрема механізована бригада/Facebook
Захисниця Оксана Рубаняк отримала нове звання (фото) фото 3
фото: 67 окрема механізована бригада/Facebook

Зауважимо, що за даними forbes, військова Оксана Рубаняк у ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Спочатку була кулеметницею, зараз керує взводом, який займається розвідкою на БпАк.

Ксена організовує роботу взводу, відбирає бійців, вчить, комунікує з вищим керівництвом та суміжними підрозділами, а також забезпечує підрозділ усім необхідним. Розповідала, що не випускає екіпажі на «нуль», доки не пересвідчиться, що у них є все необхідне для роботи, що до них точно доїде машина евакуації, а логістичні шляхи дозволяють швидко доставити провізію та обладнання.

У 17 років Оксана Рубаняк випустила поетичну збірку. Під час повномасштабної війни ще дві. Одна з них – «Назустріч смерті» – фактично окопний щоденник, поданий у поетичній формі. Друга – «Дорога життя» – вірші, присвячені її загиблим товаришам. Після війни Рубаняк бачить себе у державотворенні. Невеликий досвід роботи в держорганах у неї є – до повномасштабної війни вона працювала у департаменті молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, а також навчалася в Університеті ім. Стефаника на факультеті публічної політики та адміністрування.

Нагадаємо, Оксана Рубаняк у 2024 році стала героїнею диджитал-обкладинки Vogue Ukraine Edition 5.

До слова, у лютому 2025 року на війні за Україну загинув Максим Ємець на позивний Єнот – офіцер ЗСУ та коханий військовослужбовиці Оксани Рубаняк.

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Теги: військові

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