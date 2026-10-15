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Британія пообіцяла допомогти Зеленському налагодити відносини з Трампом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британія пообіцяла допомогти Зеленському налагодити відносини з Трампом
Прем'єр Британії зробив заяву про відносини Зеленського і Трампа
фото: Reuters

Після складних для Києва дипломатичних переговорів Лондон вирішив виступити посередником у відносинах зі США

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність допомогти президенту України Володимиру Зеленському відновити конструктивний діалог із президентом США Дональдом Трампом. Лондон прагне забезпечити подальшу американську підтримку України на тлі напруження у відносинах між Києвом і Вашингтоном та нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

За словами британського прем'єра, останні кілька днів виявилися складними для українського президента. Зокрема, під час візиту до Великої Британії 14 жовтня Зеленський заявив, що почувається зрадженим Трампом.

На цьому тлі Бернем пообіцяв докласти зусиль для налагодження взаємодії між Україною та Сполученими Штатами. Він заявив про намір «побудувати цей міст» із Вашингтоном, щоб забезпечити збереження підтримки Києва та згуртувати партнерів навколо українського президента.

Водночас британський прем'єр не уточнив, які саме дипломатичні кроки планує здійснити для покращення відносин між Зеленським і Трампом.

Британський прем'єр також прокоментував ситуацію навколо ініціативи Дональда Трампа щодо обмеженого припинення ударів по енергетичних об'єктах України та Росії.

За словами Бернема, американський президент закликав сторони припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, а Зеленський одразу висловив готовність долучитися до відповідної домовленості.

Однак протягом останніх днів російські війська продовжували завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах. Саме на Москву британський прем'єр поклав відповідальність за фактичний зрив ініціативи. «Президент Трамп закликав до припинення вогню в енергетиці; президент Зеленський сказав, що негайно цим займеться», – зазначив Бернем.

Він наголосив, що після цього Росія продовжила бомбардування української енергетичної інфраструктури. «Тож для всього світу знову стало цілком зрозуміло, хто є агресором у цьому конфлікті», – додав британський прем'єр.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський відвідав Лондон, де провів переговори з Енді Бернемом. Українського президента зустріли на Даунінг-стріт із залученням церемоніальної почесної варти.

Під час переговорів сторони обговорили російські атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України. Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони на тлі активного застосування Росією реактивних безпілотників.

Британський прем'єр повідомив про прискорення постачання Україні легких багатоцільових ракет, які використовуються для протидії повітряним загрозам. Також Лондон продовжить роботу над додатковими санкціями проти Росії та сприятиме міжнародним постачанням оборонного обладнання.

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Теги: Дональд Трамп Велика Британія Україна Володимир Зеленський Енді Бернем

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