Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
США не припинили передачу розвідданих Україні
фото: Міноборони України

Єврокомісія повідомила, чи є ознаки припинення американської підтримки, та визнала проблему із заміною Starlink для українських військових

Європейська комісія не бачить ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Водночас Євросоюз веде переговори з Києвом щодо доступу до європейської системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom, однак поки не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових потреб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг Єврокомісії.

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо, відповідаючи на запитання журналістів, заявила, що наразі у Брюсселі не зафіксували ознак припинення обміну розвідувальними даними між Вашингтоном та Києвом.

Окремо журналісти порушили питання можливого обмеження роботи супутникового інтернету Starlink в Україні. У Європейській комісії зазначили, що поки не коментуватимуть цю ситуацію, доки не отримають більше інформації. Відтак наразі Брюссель не надав офіційної оцінки можливим обмеженням роботи Starlink на українській території.

Речник Європейської комісії Тома Реньє повідомив, що Європейський Союз веде переговори з Україною щодо можливості використання європейської системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom. За його словами, йдеться про забезпечення доступу до відповідних супутникових послуг для цивільних потреб.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не припиняли передавати Україні розвідувальну інформацію. Відповідну заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Starlink Україна розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зазначив, що місцем проведення зустрічі можуть стати Об’єднані Арабські Емірати
США пропонують Україні та Росії сісти за стіл переговорів до кінця жовтня
4 жовтня, 18:36
Керівник Офісу президента Кирило Буданов
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
Північнокорейський військовополонений, якого утримувала Україна
Чому Південна Корея так розлютилася на Україну через полонених з КНДР? Пояснення The Guardian
30 вересня, 06:03
Навіть та частина західної аудиторії, яка не цікавиться новинами світу, побачити наслідки російського удару по Києву
Удар РФ по Києву сколихнув західні медіа: кадри палаючої Академії наук облетіли світ
29 вересня, 08:09
Роль металобрухту надалі лише зростатиме через декарбонізацію металургії, наголошує Каленков
Експорт брухту не можна відновлювати, доки мито не почне діяти для всіх напрямків – президент «Укрметалургпрому»
28 вересня, 13:20
Путін різко змінився в останні дні. Він вже не переляканий
Путін різко змінився в останні дні. Він вже не переляканий
27 вересня, 08:12
Наслідки російського удару по Києву
Зеленський розкрив кількість балістики, збитої під час нічної атаки
24 вересня, 09:17
Водночас Рубіо наголосив, що енергетичне перемир’я не означатиме завершення російсько-української війни
Україна та Росія зацікавлені в обмеженому енергетичному перемир’ї – Рубіо
23 вересня, 17:58
На підтримку бізнесу у 2027 році уряд заклав 96 млрд грн – майже вдвічі більше, ніж цього року
Бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки
15 вересня, 23:22

Соціум

Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вчинив самогубство
Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вчинив самогубство
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
Підпал бази Starlink у Польщі. Помилка поліції дозволила підозрюваним утекти з країни
Підпал бази Starlink у Польщі. Помилка поліції дозволила підозрюваним утекти з країни
Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи
Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи
Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph
Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph
У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому
У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
65K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua