ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України

Єврокомісія повідомила, чи є ознаки припинення американської підтримки, та визнала проблему із заміною Starlink для українських військових

Європейська комісія не бачить ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Водночас Євросоюз веде переговори з Києвом щодо доступу до європейської системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom, однак поки не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових потреб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг Єврокомісії.

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо, відповідаючи на запитання журналістів, заявила, що наразі у Брюсселі не зафіксували ознак припинення обміну розвідувальними даними між Вашингтоном та Києвом.

Окремо журналісти порушили питання можливого обмеження роботи супутникового інтернету Starlink в Україні. У Європейській комісії зазначили, що поки не коментуватимуть цю ситуацію, доки не отримають більше інформації. Відтак наразі Брюссель не надав офіційної оцінки можливим обмеженням роботи Starlink на українській території.

Речник Європейської комісії Тома Реньє повідомив, що Європейський Союз веде переговори з Україною щодо можливості використання європейської системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom. За його словами, йдеться про забезпечення доступу до відповідних супутникових послуг для цивільних потреб.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не припиняли передавати Україні розвідувальну інформацію. Відповідну заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами біля Білого дому.