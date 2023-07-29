Переворот у Нігері відчинив Путіну двері в Африку – The Times

Переворот у черговій африканській країні може бути вигідний Кремлю

Після держперевороту в Нігері і повалення президента Мохамеда Базума генерал Абдурахман (Омар) Чіані оголосив себе новим лідером країни. Він виступив на державному телебаченні з проханням про міжнародну підтримку, а російська група «Вагнера» вхопилася за цей заклик як за шанс на нову точку опори в африканському «поясі перевороту». Про це пише The Times.

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Чіані, який є очільником президентської гвардії, виступив у середу проти Базума, одного з останніх партнерів Заходу в битві проти джихадистів в африканському регіоні Сахель.

Під час свого виступу Чіані попросив іноземну владу про розуміння: «Я прошу технічних і фінансових партнерів, які є друзями Нігеру, зрозуміти конкретну ситуацію в нашій країні s надати нам всю необхідну підтримку, щоб ми могли відповідати викликам».

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Цей заколот привітав ватажок «Вагнера» Євген Пригожин, чиї найманці підтримують хунти сусідів Нігеру. Він назвав це «битвою народу Нігеру проти своїх колонізаторів».

«Тисячі бойовиків «Вагнера» здатні навести порядок і знищити терористів, не дати їм завдати шкоди місцевому населенню цих держав», – заявив російський терорист.

Як пише видання, країни Африки та Заходу вимагали звільнити Базума і відновити конституційний порядок. Якщо це вдасться, путч завершить безперебійну смугу очолюваних хунтою держав від Атлантики до Червоного моря, де Росія та західні держави змагаються за вплив, зазначає The Times. Німеччина, Італія, Франція та США мають війська в Нігері для військової підготовки та місій проти повстанців.

Переворот у Нігері, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, активно обговорювався на російсько-африканському саміті, який розпочався через день після того, як Базума заблокували у президентському палаці.

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Хоча немає жодних доказів того, що Москва чи «Вагнер» доклали руку до повалення Базума, хаос відкриває можливість для одного з найбільших у світі виробників урану, яким є Нігер, зауважили журналісти.

Іноземні країни не заявляли про жодні плани втручання в ситуацію в Нігері, але Чіані застеріг від будь-яких спроб звільнити утримуваного ними разом із родиною Базума, щоб не сталося «конфронтації населення Нігеру та хаосу».

Якщо США визнають події держпереворотом, африканська країна може втратити мільйони доларів військової допомоги. Але Заходу доведеться зважити свою відповідь, щоб не підштовхнути нову хунту до рішень, запропонованих «Вагнером».

Видання звернуло увагу, що вітання перевороту в Нігері Пригожиним відрізнялося від відповіді Сергія Лаврова, російського міністра закордонних справ, який приєднався до закликів звільнити Базума.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в країні захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

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Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна рішуче засудила державний переворот у Нігері.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.