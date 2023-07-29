Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переворот у Нігері відчинив Путіну двері в Африку – The Times

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Переворот у Нігері відчинив Путіну двері в Африку – The Times
Пригожин привітав заколот у Нігері
фото: Reuters

Переворот у черговій африканській країні може бути вигідний Кремлю

Після держперевороту в Нігері і повалення президента Мохамеда Базума генерал Абдурахман (Омар) Чіані оголосив себе новим лідером країни. Він виступив на державному телебаченні з проханням про міжнародну підтримку, а російська група «Вагнера» вхопилася за цей заклик як за шанс на нову точку опори в африканському «поясі перевороту». Про це пише The Times.

Чіані, який є очільником президентської гвардії, виступив у середу проти Базума, одного з останніх партнерів Заходу в битві проти джихадистів в африканському регіоні Сахель.

Під час свого виступу Чіані попросив іноземну владу про розуміння: «Я прошу технічних і фінансових партнерів, які є друзями Нігеру, зрозуміти конкретну ситуацію в нашій країні s надати нам всю необхідну підтримку, щоб ми могли відповідати викликам».

Цей заколот привітав ватажок «Вагнера» Євген Пригожин, чиї найманці підтримують хунти сусідів Нігеру. Він назвав це «битвою народу Нігеру проти своїх колонізаторів».

«Тисячі бойовиків «Вагнера» здатні навести порядок і знищити терористів, не дати їм завдати шкоди місцевому населенню цих держав», – заявив російський терорист.

Як пише видання, країни Африки та Заходу вимагали звільнити Базума і відновити конституційний порядок. Якщо це вдасться, путч завершить безперебійну смугу очолюваних хунтою держав від Атлантики до Червоного моря, де Росія та західні держави змагаються за вплив, зазначає The Times. Німеччина, Італія, Франція та США мають війська в Нігері для військової підготовки та місій проти повстанців.

Переворот у Нігері, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, активно обговорювався на російсько-африканському саміті, який розпочався через день після того, як Базума заблокували у президентському палаці. 

Хоча немає жодних доказів того, що Москва чи «Вагнер» доклали руку до повалення Базума, хаос відкриває можливість для одного з найбільших у світі виробників урану, яким є Нігер, зауважили журналісти.

Іноземні країни не заявляли про жодні плани втручання в ситуацію в Нігері, але Чіані застеріг від будь-яких спроб звільнити утримуваного ними разом із родиною Базума, щоб не сталося «конфронтації населення Нігеру та хаосу».

Якщо США визнають події держпереворотом, африканська країна може втратити мільйони доларів військової допомоги. Але Заходу доведеться зважити свою відповідь, щоб не підштовхнути нову хунту до рішень, запропонованих «Вагнером».

Видання звернуло увагу, що вітання перевороту в Нігері Пригожиним відрізнялося від відповіді Сергія Лаврова, російського міністра закордонних справ, який приєднався до закликів звільнити Базума. 

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в країні захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна рішуче засудила державний переворот у Нігері. 

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

Читайте також: Причина перевороту у Нігері: світові ЗМІ оприлюднили свої версії
Теги: Африка росія ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчими днями ПВК «Вагнер», найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом
Британська розвідка назвала втрати «вагнерівців» в Україні: шокуючі цифри
21 липня, 10:01
Бунт Євгена Пригожина оголив «деякі істотні недоліки» системи, яку побудував Путін
«Апостол розплати». Директор ЦРУ попередив Пригожина про помсту Путіна
21 липня, 08:29
У Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр»
Загроза з моря: скільки «Калібрів» націлено на Україну
15 липня, 11:09

Політика

Радбез ООН різко засудив держпереворот у Нігері
Радбез ООН різко засудив держпереворот у Нігері
Переворот у Нігері відчинив Путіну двері в Африку – The Times
Переворот у Нігері відчинив Путіну двері в Африку – The Times
США виділять Тайваню пакет військової допомоги на $345 млн
США виділять Тайваню пакет військової допомоги на $345 млн
Скандинавські країни та Швейцарія посилять роботу із США, аби побороти Росію – Іndependent
Скандинавські країни та Швейцарія посилять роботу із США, аби побороти Росію – Іndependent
Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду
Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду
Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні
Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Польща терміново збільшить свою армію
14K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
9664
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
8537
День Української державності: чому свято нині важливе для українців
7395
Микола Горбачьов: Десяток F-16 – один із варіантів вирішення проблеми із зерновим коридором
5457
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)

Новини

Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
27 липня, 06:48

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту