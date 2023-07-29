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Радбез ООН різко засудив держпереворот у Нігері

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Радбез ООН різко засудив держпереворот у Нігері
Члени Радбезу ООН стурбовані держпереворотом у Нігері
фото: AFP

Члени Радбезу вимагають негайного звільнити президента Мохамеда Базума

Члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума. Про це йдеться в заяві Радбезу ООН.

Зазначається, що члени Радбезу ООН стурбовані через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію.

«Стабільність і демократія в Нігері мають першорядне значення, і міжнародне співтовариство єдине у відстоюванні верховенства права та демократичних принципів», – ідеться в заяві.

Зазначимо, що до складу Радбезу ООН входять 15 країн, серед яких Китай, Франція, Росія, Британія та США є постійними членами. Ще 10 держав обираються на дворічний термін. Наразі це Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, ОАЕ, Швейцарія, Еквадор та Японія.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна рішуче засудила державний переворот у Нігері. 

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

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Теги: Радбез ООН Африка держпереворот

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