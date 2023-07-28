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РБК виграв суд у Parimatch через роботу в Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
РБК виграв суд у Parimatch через роботу в Росії
У процесі судового розгляду стало відомо, що на території Росії досі чинні 11 торговельних марок, пов'язаних з ТМ Parimatch
фото з відкритих джерел

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор

Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнив апеляцію інформаційного агентства «РБК-Україна» й визнав достовірною публікацію агентства щодо роботи Parimatch в Росії після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду та адвоката агентства.

Як відомо, минулого року кіпрський холдинг «Рілліус Холдінґ Лімітед», який є власником ТМ Parimatch, вимагав у судовому порядку від інформаційного агентства «РБК-Україна» спростування інформації щодо роботи компанії в Росії та Білорусі після 24 лютого 2022 року.

При цьому в самій позовній заяві позивачі розкрили свою структуру, в яку входить низка компаній – «Ретен Ентертейнмент Лтд» (головна холдингова компанія групи Parimatch Tech), «Рілліус Холдінг Лімітед» (власник ТМ «Parimatch») та «БТБ Бетлаб Холдінгс ЛТД» (власник програмного комплексу).

Компанія «Рілліус» стверджувала, що відкликала франшизу з Росії на юридичному та технічному рівнях ще у березні 2022 року, але за фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch була припинена у вересні 2022 року.

Також, в процесі судового розгляду стало відомо, що на території Росії досі чинні 11 торговельних марок, пов'язаних з ТМ Parimatch зі строком дії свідоцтв до 2029 року.

Попри це, Господарський суд Києва схвалив рішення на користь Parimatch. Північний апеляційний господарський суд повністю скасував рішення місцевого господарського суду на користь інформаційного агентства «РБК-Україна».

Нагадаємо, у березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор. До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії «Parimatch».

Зі свого боку Parimatch намагається зняти санкції. Зокрема, було підготовлено петицію на сайті Президента України, яка зібрала необхідну кількість голосів. У відповідь на петицію Президент Зеленський дав доручення прем'єр-міністру Денисові Шмигалю перевірити правомірність санкцій, введених проти компанії Parimatch, і в разі виявлення порушень вжити необхідних заходів.

Крім того, за останніми даними ЗМІ, букмекер BuddyBet, який нещодавно з'явився на українському гральному ринку, пов'язаний із брендом Parimatch. Бренди пов'язані через компанію Winever B.V. із ліцензією на організацію азартних ігор у Кюрасао, оскільки до введення санкцій РНБО Winever B.V. оперувала сайтами Parimatch. 

Теги: суд санкції бізнес

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