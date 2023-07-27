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Держпереворот у Нігері: Україна відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Держпереворот у Нігері: Україна відреагувала
МЗС категорично відкидає будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу
фото з відкритих джерел

Українське МЗС наголошує на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права

Україна рішуче засуджує державний переворот в Республіці Нігер та уважно стежить за подальшим розвитком подій. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зовнішньополітичне відомство України також наголошує на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права. Крім того МЗС категорично відкидає будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

«Політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, у Нігері відбувся державний переворот, унаслідок якого військові скинули президента країни Мохамеда Базума. 26 липня стало відомо, що група бійців президентської гвардії виступила проти президента Нігера Мохамеда Базума. Вони заблокували президентський палац у Ніамеї. Канцелярія президента заявляла про готовність армії атакувати бунтівників. Але цього не сталося, багато військових підтримали бунтівників.

Мохамед Базум та міністр внутрішніх справ Хамаду Сулей заарештовані президентською гвардією та утримуються у президентському палаці в Ніамеї

До слова, очільники переважної частини африканських країн бойкотуватимуть саміт Росія – Африка. 38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на цю подію.

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Теги: МЗС армія Африка влада держпереворот

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